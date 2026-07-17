Cada fin de semana, Paula García acompaña a los televidentes desde la pantalla de TN con la actualidad del país. Pero, cuando se apagan las cámaras, la periodista se dedica a otro proyecto que la apasiona y que, con el paso del tiempo, se convirtió en mucho más que un hobby. Junto a su marido, Marcelo, creó una marca de aceites de oliva y productos gourmet que nació hace diez años y que hoy está presente en todo el país.

Lejos de la TV, el negocio familiar de Paula García que nació hace diez años

Lo que comenzó como una búsqueda para construir algo propio terminó transformándose en una verdadera empresa familiar. De hecho, el crecimiento fue tan importante que, según reconoce la propia conductora, el emprendimiento ya ocupa un lugar central en la economía de la familia. "Hoy es nuestro principal ingreso económico y, muchas veces lo decimos en chiste pero también bastante en serio, probablemente sea nuestra futura jubilación", aseguró.

Paula García con sus compañeros, Santiago Dorrego y May Martorelli.

La historia de Famiglia Dell'Isola empezó casi de manera inesperada. Tanto Paula como Marcelo trabajaban en medios de comunicación y sentían la necesidad de desarrollar un proyecto por fuera de la televisión. Aunque el mundo del aceite de oliva les despertaba curiosidad, al principio conocían muy poco sobre el tema.

La idea tomó impulso cuando una amiga les pidió consejo sobre cómo invertir una indemnización laboral. Aunque finalmente ella decidió no sumarse al proyecto, la pareja ya había comenzado a investigar el universo del aceite de oliva. Marcelo viajó a Mendoza para conocer productores, aprender sobre la elaboración y dar los primeros pasos que terminarían dando vida a la marca.

Paula García y su esposo Marcelo.

Los primeros años estuvieron marcados por el esfuerzo y el trabajo artesanal. Las cajas convivían con la vida cotidiana, el baúl del auto se transformaba en depósito y las etiquetas se pegaban entre familiares antes de cada feria gastronómica. "Los viernes nos quedábamos etiquetando hasta las dos de la mañana con mis hijos y mis suegros, y los sábados y domingos estábamos todo el día trabajando en las ferias", dijo.

Con el tiempo, sus hijos, Lucas y Agustín, crecieron junto al emprendimiento y todavía hoy siguen involucrados. Mientras uno aporta desde el área tecnológica y digital, el otro continúa colaborando en la organización y la operación de la empresa.

Del estudio de televisión al mundo gourmet

Aunque muchos todavía se sorprenden al verla atendiendo un stand con delantal, Paula García disfruta especialmente del contacto directo con quienes prueban sus productos: "A muchos les llama la atención porque quizá a la mañana me vieron en la tele y a la tarde estoy vendiendo aceite de oliva, explicando productos y hablando con cada persona que se acerca".

Fue justamente ese recorrido el que también la llevó a descubrir un universo desconocido para ella. "Descubrimos que elegir un aceite tiene algo parecido a elegir un vino: no hay uno mejor que otro, hay momentos, gustos y combinaciones", explicó sobre el aprendizaje que hicieron junto a los productores y especialistas del sector.

Paula García y su esposo Marcelo.

Diez años después de aquel primer paso, Famiglia Dell'Isola continúa incorporando nuevos productos y proyectando su crecimiento. Pero, más allá de la expansión comercial, Paula García asegura que el mayor logro fue haber construido un proyecto compartido: "En televisión uno cuenta historias de otros. Acá, de alguna manera, estamos escribiendo la nuestra".