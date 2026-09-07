La historia de amor de Martín Seefeld y Valeria Giuliani: "Cuando la conocí, yo estaba casado"

Martín Seefeld sorprendió recientemente al confirmar que se separó de Valeria Giuliani después de 35 años de relación. El actor dio a conocer la noticia durante su participación en Almorzando con Juana (Eltrece), donde habló de su presente sentimental y de los cambios que atravesaron a lo largo de los años.

Martín Seefeld y Valeria Giuliani

Lejos de referirse a la ruptura en términos de conflicto, el actor eligió destacar el vínculo que construyeron y la familia que formaron con sus hijos, Pedro y Lola: “Es muy amiga, pero es la vida”, expresó al hablar de su expareja, con quien mantiene una relación de respeto y afecto.

Cómo se conocieron Martín Seefeld y Valeria Giuliani

En febrero del año pasado, Martín Seefeld había recordado cómo comenzó su historia con Valeria Giuliani durante una entrevista con Sebastián Wainraich en La noche perfecta. Allí contó que el vínculo nació a través de un amigo en común, aunque la historia tuvo un detalle particular: “En realidad, yo estaba casado...”, reveló al reconstruir aquel momento.

Martín Seefeld y Valeria Giuliani se conocieron en 1990

Según explicó, atravesaba una separación cuando ese amigo, que había tenido una relación con su exmujer, le propuso conocer a una mujer especial. Sin embargo, antes del encuentro le hizo una aclaración inesperada: “Yo estuve ahí”, le dijo, según recordó el actor. Al intérprete no le importó el detalle y aceptó la propuesta. La presentación finalmente se concretó en una cena de parejas, en 1990. Aquella mujer era Valeria Giuliani y, a partir de ese encuentro, la relación comenzó a avanzar hasta transformarse en una historia de más de tres décadas.

El gran flechazo de Martín Seefeld y Valeria Giuliani

El encuentro entre Martín Seefeld y Valeria Giuliani no quedó en una simple presentación. La conexión fue inmediata y, ese mismo año, decidieron dar un paso importante: comenzaron a convivir. Aquella mujer que un amigo había elegido para presentarle terminó convirtiéndose en su compañera durante 35 años y en la madre de sus dos hijos. Con el paso del tiempo, el actor reveló que encontró en el humor una de las claves para sostener el vínculo: “Uno es el humor, que lo diferencian pocas letras del amor, te tenés que divertir mucho”.

Martín Seefeld y Valeria Giuliani junto a sus hijos

Para el experto en artes escénicas, también era fundamental acompañar los procesos individuales dentro de la pareja: “Cada uno crece a su ritmo, y a veces uno va más rápido que el otro. Lo importante es esperarse, acompañarse”. La construcción cotidiana también ocupaba un lugar central en su manera de entender el amor. “Uno no ama porque sí, el amor se construye con detalles que hacen que las relaciones crezcan y lleguen a otro lugar”, señaló. A esa fórmula sumaba el diálogo, la diversión y, sobre todo, compartir los mismos valores.

Los hijos de Martín Seefeld y Valeria Giuliani

La historia de amor de Martín Seefeld y Valeria Giuliani también se consolidó con la llegada de sus dos hijos, Lola y Pedro. Lola nació en 2003 y eligió mantenerse alejada de la exposición mediática para estudiar Marketing, mientras que Pedro, nacido en 2006, se inclinó por el mundo del arte y siguió los pasos de su padre.

Martín Seefeld y su familia

Con el paso de los años, la familia se convirtió en uno de los pilares de la vida que construyeron juntos. Al confirmar recientemente la separación, el actor volvió a destacar ese recorrido y puso en valor los años compartidos con la madre de sus hijos. “Estuve en pareja 35 años y formé una familia con dos hijos hermosos”, expresó durante su participación en Almorzando con Juana.

Cómo es la relación actual entre Martín Seefeld y Valeria Giuliani

Tras confirmar la separación, Martín Seefeld también respondió preguntas sobre la posibilidad de una reconciliación. El planteo surgió a partir de una intervención de Patricia Echegoyen, quien compartió una experiencia personal y deslizó que las segundas oportunidades pueden aparecer cuando menos se esperan.

Martín Seefeld y Valeria Giuliani junto a sus hijos Pedro y Lola

Frente a esa posibilidad, Martín Seefeld no dio una respuesta definitiva: “En la vida todo puede suceder. La vida tiene procesos, momentos en los que uno tiene que respetarse y es normal que suceda”, sostuvo. Al referirse a su relación actual con Valeria Giuliani, explicó: “Nos vemos muy poco, pero hablamos mucho”. De esta manera, dejó en claro que, pese a la separación, el vínculo entre ambos continúa, aunque desde otra perspectiva. Además, al recordar los años compartidos, volvió a destacar la historia que construyeron juntos, algo que, a pesar de todo, no se olvida.