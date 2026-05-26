Ian Lucas presentó a su nueva novia tras el escándalo con Evangelina Anderson

Tras convertirse en una de las grandes revelaciones de la televisión gracias a su paso por MasterChef, Ian Lucas quedó en el centro de la escena mediática no sólo por su crecimiento profesional, sino también por los rumores sobre su vida privada. Y es que durante su paso por el mítico concurso, el joven fue vinculado sentimentalmente con Evangelina Anderson, aunque semanas más tarde, el vínculo terminó de manera conflictiva.

Ian Lucas como ganador revelación en los Martín Fierro 2026

Desde entonces, Ian Lucas decidió bajar el perfil y enfocarse en nuevos proyectos laborales. Sin embargo, las especulaciones volvieron a aparecer cuando comenzó a ser relacionado con Sofía Gonet. Aunque las versiones crecieron rápidamente en redes sociales, ambos se encargaron de aclarar que entre ellos solo existe una amistad.

Ian Lucas aclaró su vínculo con Sofía Gonet

Ian Lucas fue consultado directamente sobre los rumores que lo vinculan con Sofía Gonet. Lejos de alimentar las especulaciones, el influencer desmintió cualquier romance: “Es mi amiga, es mi amiga. ‘La Reini’ es mi amiga”, aseguró intentando cerrar definitivamente las versiones.

Sofía Gonet e Ian Lucas

Fue entonces cuando Ian Lucas sorprendió al revelar que actualmente está conociendo a otra persona, completamente alejada del mundo del espectáculo: “Estoy viéndome con alguien... ahí, tranqui, que no es del ambiente, entonces nada que ver, ¿viste? Estoy muy en otra”, confesó.

Ian Lucas presentó a su nueva novia

Poco después de confirmar que estaba en pareja, Ian Lucas fue interceptado por el equipo de Ya Fue Todo mientras se encontraba acompañado por la misteriosa joven. Aunque ambos intentaron mantener un perfil bajo, el cronista logró acercarse y hacer algunas preguntas.

La joven prefirió no revelar su nombre: “No, no, por favor”, respondió desde el auto, intentando evitar la exposición. A pesar de la incomodidad inicial, la situación transcurrió en un clima relajado y cordial. Incluso la chica elogió públicamente al influencer cuando el movilero destacó el gran momento profesional que atraviesa el influencer: “Sí, sí, obvio”, respondió con una sonrisa. Mientras continúa consolidándose como una de las nuevas figuras de la televisión, Ian Lucas parece haber encontrado estabilidad en el plano sentimental, esta vez lejos del escándalo y de las relaciones mediáticas.