La incómoda reacción de Evangelina Anderson después de que le preguntaran por la "icardeada" de Sofi Gonet: "Los apruebo"

La ceremonia de los Premios Martín Fierro 2026 no solo dejó momentos emotivos y grandes ganadores, sino también uno de los cruces más comentados de la noche. Evangelina Anderson, Sofía Gonet e Ian Lucas coincidieron en el mítico evento en medio de los rumores que vinculan sentimentalmente al influencer con La Reini.

Ian Lucas y Evangelina Anderson

Tras haber perdido comunicación tras los supuestos rumores de una relación y posterior ruptura, Evangelina Anderson e Ian Lucas no habían coincidido en ningún evento. Sin embargo, el influencer ha permanecido cerca de Sofía Gonet, con quien mantiene una relación cercana y divertida.

La reacción de Evangelina Anderson al acercamiento entre Ian Lucas y Sofía Gonet

Durante una entrevista en la alfombra roja de los Martín Fierro, Evangelina Anderson fue consultada por la relación entre Ian Lucas y Sofía Gonet. Lejos de mostrarse molesta, sorprendió con una reacción completamente inesperada: “A mí me encanta la pareja que hacen. Me parecen dos bombones”, respondió.

Sin embargo, el momento más incómodo llegó cuando un cronista le preguntó directamente si no sentía que podía tratarse de una “icardeada”, en referencia al escándalo mediático que años atrás involucró a Mauro Icardi. Entre carcajadas y algo de incomodidad, Evangelina Anderson descartó cualquier tipo de conflicto y llamó a Sofía Gonet para sumarse a la conversación.

Así fue la conversación de Evangelina Anderson y Sofía Gonet

“¡Vení, vení, vení!”, comenzó Evangelina Anderson. Fue entonces que, sin guardarse nada, Sofía Gonet aprovechó para preguntarle a la modelo si estaba de acuerdo con su vínculo con Ian Lucas: ¿Nos aprobás?”. Sin dudarlo, la modelo respondió: “Los apruebo, son dos exitosos. Me encanta”.

Ian Lucas y Sofia Gonet

A pesar de las múltiples bromas, Sofía Gonet e Ian Lucas aseguran que no tienen un vínculo mayor al de una buena amistad; sin embargo su cercanía en los premios volvió a despertar sospechas. Así que, entre rumores y una inesperada aprobación de Evangelina Anderson, los influencers volvieron a quedar en medio de un supuesto romance.