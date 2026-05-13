El contundente pedido de Ian Lucas para asistir a los Martín Fierro

Un escándalo inesperado sacude la previa de los premios Martín Fierro 2026, que se celebrarán el próximo 18 de mayo en el Hotel Hilton. En las últimas horas, trascendió el supuesto pedido que habría realizado Ian Lucas a los organizadores del evento luego de enterarse con quién compartiría mesa durante la ceremonia.​

El reclamo de Lucas para el Martín Fierro

La polémica salió a la luz cuando se conoció que Evangelina Anderson también estaría presente en la gala que transmitirá Telefe. La información fue revelada por Paula Varela en Intrusos y rápidamente generó revuelo, sobre todo por la historia que ambos compartieron durante su paso por MasterChef Celebrity.

Ian Lucas

“Ian Lucas va a los Martín Fierro por MasterChef porque está ternado como revelación y Evangelina Anderson también iría porque ella estuvo en el reality”, explicó la periodista al aire. Según contó, la situación no habría sido bien recibida por el influencer, quien mantiene una tensa relación con la modelo desde hace tiempo.

Evangelina Anderson

La exigencia de Ian Lucas en la entrega de premios

De acuerdo con lo relatado en el ciclo de América TV, Ian Lucas se habría mostrado incómodo al saber que compartiría mesa con Evangelina Anderson. “Cuando se enteró, pegó el grito en el cielo. No le gustó y no quiere compartir mesa con Evangelina”, aseguró Paula Varela.

Además, la panelista comparó este episodio con otro momento de tensión entre ambos: “Pasa algo similar a lo que ocurrió en el programa de Vero Lozano, que él no quería ir si ella estaba”.

Ian Lucas y Evangelina Anderson//Archivo

La situación no tardó en llegar a oídos de Evangelina Anderson, quien, según revelaron en Intrusos, tampoco habría tomado bien el supuesto pedido del creador de contenido. “Hay un tema sobre si van a priorizar el pedido de Ian Lucas y ver si los sientan en lugares diferentes. Este lío ya llegó a oídos de Evangelina y no le gustó nada”, cerró la periodista.