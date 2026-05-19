Del vestido de vidrio de Sol Pérez al look en capas de Moria Casán, los looks más llamativos de los Martín Fierro 2026

Los Martín Fierro 2026 fueron la gran novedad del lunes 18 de mayo. La ceremonia, que regresó este año para premiar lo mejor de la televisión argentina, se convirtió en lo más comentado en redes sociales por las celebrities que fueron parte y sus looks. De hecho, Sol Pérez y Moria Casán fueron de las más halagadas por apostar a diseños arriesgados y en tendencia.

Los looks de Sol Pérez y Moria Casán para los Martín Fierro 2026

La alfombra roja de los Martín Fierro 2026 volvió a convertirse en una verdadera pasarela de moda. En una noche organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), donde se premió a lo mejor de la televisión argentina, dos figuras lograron captar todas las miradas con looks diferentes e impactantes.

Se trata de Sol Pérez y Moria Casán, quienes deslumbraron con particulares diseños en la alfombra roja. El atuendo de la conductora se destacó por ser futurista mientras que el de la diva apostó por dramatismo y volumen. Ambas eligieron piezas de autor que elevaron el glamour de la ceremonia y marcaron tendencia en la red carpet.

Sol Pérez

Sol Pérez apostó por uno de los looks más jugados y conceptuales de la noche. La panelista apareció con un vestido translúcido en tono nude que simulaba un acabado vidrioso y brillante sobre la piel. El diseño, firmado por Verónica de la Canal, combinó sensualidad y vanguardia con una silueta ajustada al cuerpo y drapeados estratégicos que resaltaron su figura.

La pieza contó con un corset estructurado, escote corazón y un efecto espejado generó la ilusión de una textura líquida. Además, Sol Pérez incorporó pequeños detalles colgantes y transparencias que potenciaron el espíritu etéreo de su outfit. Para completar su estilismo, llevó el cabello peinado hacia atrás con efecto wet y optó por un maquillaje sofisticado en tonos neutros con foco en la mirada.

Sol Pérez

Sin dudas, su vestido se convirtió rápidamente en uno de los más comentados de la gala por su impronta artística y su acabado innovador. Moria Casán, por su parte, llevó una propuesta de silueta evasé materializada en memory color blanco del atelier Pucheta Paz.

El vestido de la presentadora estuvo compuesto por dos amplias faldas doble campana superpuestas, completamente tableadas y con estructura interna que mantuvo el volumen y la amplitud de la prenda durante todo el recorrido, finalizando en una extensa cola de arrastre. En la parte superior, el diseño contenía una camisa que funcionó como una nueva capa sobre la falda, aportando más movimiento. Asimismo, el torso y las mangas campana fueron íntegramente tableados, mientras que una extensa cartera de botones forrados a tono recorrió el frente del vestido.

Moria Casán

La propuesta se completó con un cinturón a tono que marcó la cintura. Con una estética teatral y sofisticada, el look de Moria Casán recordó a las grandes piezas de alta costura y reafirmó el sello extravagante y audaz que la caracteriza. Esta gran apuesta estuvo acompañada de un beauty look clásico en ella: cabello lacio con flequillo recto y maquillaje intenso en los ojos.

Martín Fierro 2026: del look uva y repleto de lentejuelas de Analía Franchín al conjunto rosa pastel de Ian Lucas

Otras de las invitadas que se destacó en los premios Martín Fierro 2026 por su look fue Analía Franchín. Lejos de quedarse con tonos tradicionales, la panelista de A la Barbarossa sorprendió con un vestido sofisticado y de alto impacto en tono uva. El diseño de silueta ajustada y completamente cubierto de lentejuelas se caracterizó por su color y detalles: cuello halter, mangas largas y puños XXL con plumas en degradé púrpura. Estos complementos sumaron una impronta elegante y glamorosa a la pieza.

Analía Franchín (Crédito: APTRA)

Por otro lado, Ian Lucas también logró captar toda la atención con su particular look: traje de tres piezas en rosa pastel con efecto satinado. Este conjunto incluyó un chaleco con botones y escote en V, blazer estructurado con solapas modernas y pantalón recto. El youtuber y ganador de Masterchef Celebrity sumó zapatos negros d cuero y un collar plateado repleto de piedras.

Ian Lucas (Crédito: APTRA)

De esta manera, Sol Pérez con su vestido de vidrio y Moria Casán con su look en capas llevaron los looks más llamativos de los Martín Fierro 2026. Sin embargo, no fueron las únicas ya que Analía Franchín e Ian Lucas también sorprendieron con apuestas arriesgadas, modernas y glamorosas para esta importante ocasión.