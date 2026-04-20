Ian Lucas habló del accidente que sufrió y la intervención de urgencia que le hicieron

Ian Lucas es uno de los influencers con una gran comunidad de seguidores que lo acompañan en todos sus proyectos. Tras llevarse el premio mayor de MasterChef Celebrity, su comunidad aumentó hasta llegar a más de 6 millones de personas, atentas a su estilo de vida. Sin embargo, en las últimas horas, generó preocupación cuando se viralizaron fotos de una ambulancia de urgencias en la casa del joven. Esto generó todo tipo de teorías, y él salió a hablar sobre qué le había ocurrido.

Ian Lucas

La palabra de Ian Lucas tras haber sido trasladado de urgencias

Ian Lucas se volvió protagonista de noticias y preocupaciones, cuando se dio a conocer que sufrió un accidente en su hogar. El domingo por la noche, se viralizaron algunas imágenes del joven influencer subiendo a una ambulancia de emergencias junto a su mamá. Fue así que sus seguidores expresaron su preocupación y buscaron la palabra del protagonista. Durante la mañana del lunes 20 de abril, Ian vio el escándalo que se había formado, y decidió llevar tranquilidad a todos.

"No sé cómo se enteraron, pero les quiero contar que estoy bien. Estábamos haciendo un asado con la familia. Había un plato todo grasoso, se me resbaló y me corté el dedo, pero mal, no me paraba de sangrar”, relató en sus historias de Instagram, mostrando su sonrisa característica. De esta manera, explicó que no había sido nada grave, ya que, por suerte, no había tocado el tendón. A pesar de eso, le dieron dos puntos para calmar la hemorragia. Seguido a esto, compartió las noticias que salieron y cerró: "Perdón a los que se preocuparon. Está todo bien".

¿Qué hizo Ian Lucas con el premio de MasterChef Celebrity?

Ian Lucas se consagró ganador de MasterChef Celebrity 2026, tras una emocionante final con Sofía Gonet. Tras recibir el premio de 50 millones de pesos argentinos, él expresó sus deseos de dejar la mitad del dinero al Hospital Garrahan, motivado por la conmovedora historia de una pequeña fan llamada Oli que falleció poco antes de la final. Además, entregó el resto a recaudaciones benéficas, compuestas por sus fanáticos que lo apoyaron en todo su camino.

El influencer mantuvo su trabajo en redes sociales, aumentando su presencia en publicidades y en participaciones en la televisión argentina. Entre los rumores, se dio a conocer que podría ser conductor de un nuevo reality, mientras seguía protagonizando peleas y escándalos románticos con excompañeros de MasterChef.

Ian Lucas

A pesar de esto, Ian Lucas se mantuvo en su trabajo en redes sociales, mientras se abre paso en la televisión argentina. Sin embargo, en las últimas horas, generó preocupación cuando fue trasladado a urgencias, por un accidente en su departamento, junto a su familia. Rápidamente, él salió a llevar tranquilidad a todos, expresando que se encontraba bien y detallando lo ocurrido. Sus seguidores no dudaron en enviarle mensajes apoyándolo y saludos para que se recuperara.

A.E