Rodrigo de Paul, además de los rumores de reconciliación con su expareja, Tini Stoessel, causó revuelo en las redes sociales con su look al llegar a la concentración de la Selección Argentina de cara a su próximo compromiso. El jugador del Atlético de Madrid desafió las a la moda con una combinación que reflejaba su estilo único.

Luciendo un par de jeans anchos que rememoran la moda de los años 90 al mejor estilo Backstreet Boy, De Paul combinó esta elección de moda con una musculosa negra que destacaba su figura atlética. Añadió un toque especial con lentes de sol negros que le dieron un aire sofisticado y un collar de caracoles blancos que añadió un toque de originalidad a su atuendo.

Rodrigo De Paul

En sus pies, el jugador optó por zapatillas blancas y celestes que, además de ser cómodas, rindieron homenaje a los colores de la bandera argentina. Para completar su look, llevaba una gorra hacia atrás que le daba un aire fresco y más juvenil.

Este estilo de Rodrigo de Paul no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los fanáticos elogiaron (y otros no tanto) su capacidad para destacar tanto en el campo de juego como en el mundo de la moda. Lo cierto es que su elección muestra su personalidad única y su confianza en sí mismo.

Una por una, las prendas de Rodrigo De Paul

El uso de jeans anchos, una elección audaz pero de moda, es un recordatorio de que De Paul no teme tomar riesgos cuando se trata de su estilo personal. Esta elección de pantalones se convirtió en una tendencia popular entre los jóvenes en los últimos años, y el jugador de fútbol la adoptó con confianza. La musculosa negra que lució el campeón del mundo no solo resaltaba su físico bien entrenado, sino que también agregaba un toque de simplicidad y elegancia a su look general.

Los lentes de sol negros, un accesorio clásico de moda, le dieron a De Paul un aspecto sofisticado mientras se dirigía a la concentración del equipo nacional. Los lentes no solo protegen los ojos del ex de Tini de los rayos del sol, sino que también le dan un toque de glamour a su conjunto.

Rodrigo De Paul

El collar de caracoles blancos, un accesorio poco común en los futbolistas pero llamativo, agregó un elemento único y personalizado a su combinación. Los detalles como este demuestran la creatividad de Rodrigo De Paul en la elección de su estilo.

Las zapatillas blancas y celestes, con sus colores patrióticos, mostraron el orgullo de Rodrigo por representar a su país. Además de ser una elección cómoda para el viaje, las zapatillas reflejaban su conexión con La Scaloneta. Además, la gorra para atrás le dio a De Paul un aspecto fresco y juvenil.

Los memes más graciosos que le hicieron a Rodrigo De Paul por su look

Sin dudas, los memes fueron los que hicieron estallar a las redes sociales tras el jugado look que eligió el mediocampista. Estos fueron algunos de los chistes sobre su estilo que más se viralizaron:

Los mejores memes del look de Rodrigo De Paul

Los mejores memes del look de Rodrigo De Paul

Los mejores memes del look de Rodrigo De Paul

Los mejores memes del look de Rodrigo De Paul

Rodrigo de Paul fue, sin dudas, el estilo que más destacó al llegar a la concentración de la Selección Argentina. El equipo se está preparando para sus próximos partidos por Eliminatorias de cara al Mundial 2026: el jueves 12 de octubre a las 20:00 se medirá ante Paraguay en el Estadio Mâs Monumental, mientras que el martes 17 del mismo mes enfrentará a Perú en Lima.

SDM