La increíble colección de bolsos de lujo de Lola Latorre valuada en miles de dólares

Lola Latorre es dueña de un estilo sofisticado y trendy que siempre se encuentra acompañado de bolsos de lujo. A través de sus redes sociales, la joven suele mostrar su increíble colección y logra llamar la atención de sus miles de seguidores.

Los modelos de Louis Vuitton, Gucci y Chanel que lleva Lola Latorre en sus looks

Lola Latorre demostró que los accesorios también pueden ser protagonistas de un look. En distintas postales de su día a día, la influencer mostró una increíble colección de bolsos de lujo de algunas de las firmas más prestigiosas de la moda internacional: Louis Vuitton, Gucci y Chanel.

Lejos de reservarlos exclusivamente para ocasiones especiales, Lola Latorre los incorpora a estilismos urbanos y relajados, demostrando que un bolso de diseñador puede transformar incluso un conjunto compuesto por prendas básicas. Entre sus elegidos aparecen modelos icónicos, piezas vintage y diseños que se mantienen vigentes temporada tras temporada.

Lola Latorre con bolso Louis Vuitton Theda en lona Monogram

Uno de los bolsos que aparece en la colección de Lola Latorre es el Louis Vuitton Theda en lona Monogram, un modelo de inspiración vintage que pertenece a una de las etapas más reconocibles de la Maison. El diseño combina la clásica lona con el monograma LV con detalles de cuero y una estructura de aire sofisticado.

Bolso Louis Vuitton Theda en lona Monogram

La elección de Lola Latorre demuestra cómo las piezas vintage de las grandes firmas volvieron a ganar protagonismo dentro de la moda. El bolso funciona como un accesorio statement incluso cuando el resto del look es sencillo. En la imagen compartida en su cuenta de Instagram, la joven lo lleva con prendas casuales y tonos neutros, una fórmula que permite que el característico estampado Monogram se convierta en el punto focal del conjunto.

Al tratarse de un modelo discontinuado, no tiene un precio oficial actual. En el mercado de reventa se encuentran ejemplares que rondan los US$2.500 a US$4.000, aunque ediciones especiales o modelos en excelente estado pueden alcanzar precios superiores.

Lola Latorre con bolso Gucci Jackie 1961 Small GG Supreme

Otro de los bolsos que Lola Latorre mostró es el Gucci Jackie 1961 pequeño en lona GG Supreme, reconocible por la clásica combinación de la lona con la característica franja verde y roja de la firma italiana. El Jackie es uno de los modelos históricos de Gucci y su silueta ligeramente curvada, junto con el cierre metálico, lo convirtió en uno de los bolsos más reconocibles de la marca.

Bolso Gucci Jackie 1961 Small GG Supreme

La versión elegida por la hija de Yanina Latorre mantiene ese espíritu vintage pero con una estética perfectamente adaptable a los looks contemporáneos. Para combinarlo, optó por prendas de inspiración sofisticada y una paleta de colores neutra, dejando que el bolso aporte textura, estampado y el toque de color. Actualmente, el bolso Gucci Jackie 1961 Small GG Supreme se ubica aproximadamente entre los US$2.400 y US$2.800 según el lugar donde se adquiera y la temporada.

La colección de Lola Latorre también incluye un Louis Vuitton Odyssée en lona Monogram, un modelo que lleva el clásico estampado de la Maison a una silueta más relajada y funcional. La propuesta combina la tradicional lona Monogram con detalles de cuero, herrajes dorados y una estructura pensada para el uso cotidiano. Louis Vuitton presentó el modelo como una reinterpretación de diseños de archivo y lo vinculó con la tradición viajera de la firma.

Lola Latorre con bolso Louis Vuitton Odyssée en lona Monogram

En el look de Lola Latorre, este complemento aparece acompañado por prendas informales y cómodas, demostrando una de las grandes claves de la moda actual: mezclar accesorios de lujo con prendas de todos los días. El contraste entre el bolso de diseñador y un outfit más relajado genera una estética urbana y sofisticada al mismo tiempo. Este bolso tiene actualmente un precio oficial de US$3.150 en Louis Vuitton Estados Unidos.

El cuarto protagonista de la colección es un Chanel Mini Flap Bag de piel de cordero, uno de los diseños más reconocibles de la maison francesa. En color negro, suma el clásico cierre de giro con el logo CC y la característica cadena entrelazada con cuero.

Lola Latorre con bolso Chanel Mini Flap Bag en color negro

El bolso representa una de las apuestas más atemporales de Chanel: una pieza pequeña, elegante y fácilmente combinable que puede utilizarse tanto en estilismos de día como en propuestas más sofisticadas. Lola Latorre lo lleva con un outfit completamente casual, compuesto por una blusa estampada, short de jean y zapatillas blancas de la firma Miu Miu.

El precio depende de la referencia exacta del Mini Flap y de la temporada. Como referencia, el Chanel Mini Classic en piel de cordero se ubicaba alrededor de US$5.000-US$5.200, mientras que las versiones más recientes con determinados formatos o detalles pueden superar los US$6.000.

Bolso Chanel Mini Flap Bag en color negro

La tendencia que sigue Lola Latorre: lujo con looks cotidianos

Sin dudas, Lola Latorre es una apasionada por los accesorios de lujo. En sus postales de Instagram, la modelo también se mostró con un bolso Gucci Sukey de lona GG en tono marrón, con ribetes de cuero oscuro y detalles metálicos dorados. Se trata de un diseño asociado a la estética de la firma italiana de los años 2000 y que actualmente tiene una fuerte presencia en el mercado vintage.

La combinación de la lona con el clásico motivo GG convierte al ítem en una pieza fácilmente reconocible, mientras que los detalles de cuero marrón aportan contraste y una terminación más sofisticada. Su formato amplio también logra una opción práctica para el día a día.

Lola Latorre con bolso Gucci Sukey de lona GG en tono marrón

Lola Latorre lo combina con un vestido corto de encaje en tonos claros y zapatos negros en punta, logrando un estilismo femenino en el que el bolso aporta un contraste más urbano. La mezcla de una prenda romántica con un accesorio vintage es, justamente, una de las claves que vuelve actual al diseño. Como se trata de una pieza discontinuada, su precio varía considerablemente. Actualmente pueden encontrarse ejemplares en el mercado de reventa desde aproximadamente US$400 hasta US$950, dependiendo del tamaño, el estado de conservación y la versión.

El siguiente es uno de los más llamativos de su increíble colección: el Loewe Font Tote de rafia en verde, reconocible por su formato geométrico y por el enorme logotipo de la firma en contraste. El accesorio está confeccionado en rafia tejida, un material asociado a los accesorios de verano y a la estética relajada de las vacaciones.

Lola Latorre con bolso Loewe Font Tote de rafia en verde

La versión mediana está realizada artesanalmente con hojas de palma cultivadas, secadas y tejidas en Madagascar, mientras que el diseño incorpora asas y una correa desmontable que permite llevarlo de diferentes maneras. En el look completamente blanco de Lola Latorre, compuesto por un vestido amplio y liviano y calzado plano, el bolso funciona como el toque de color. El resultado es fresco y sofisticado, y demuestra cómo un tono vibrante puede transformar un outfit de colores neutros.

El Loewe Font Tote mediano de rafia se consigue actualmente en distintas tiendas y mercados internacionales alrededor de los US$1.700 a US$2.000, aunque el valor puede variar según el país, la temporada y la disponibilidad. En mercados internacionales se observan precios de referencia cercanos a los US$1.800.

Otras de las carteras favoritas de Lola Latorre es conocida como Louis Vuitton Mini Pleaty Monogram Denim, confeccionado en lona vaquera azul con el clásico monograma de la Maison. El diseño suma ribetes de cuero natural, herrajes dorados y un cierre de solapa con hebilla que le aporta una estética retro.

Lola Latorre con bolso Louis Vuitton Mini Pleaty Monogram Denim

El denim es justamente uno de los grandes protagonistas de la moda actual y, en este caso, aparece reinterpretado en clave luxury. La combinación entre el tejido de jean y el estampado genera un accesorio con una marcada inspiración Y2K, una estética que volvió a ganar fuerza en los últimos años. Lola Latorre lo lleva con un look deportivo y relajado, demostrando que un bolso de lujo no necesariamente tiene que acompañar prendas formales.

Al tratarse de un modelo de archivo, su valor actual depende especialmente del mercado de reventa. Las cotizaciones recientes del Mini Pleaty Monogram Denim se mueven aproximadamente entre US$3.000 y US$4.500, con algunos ejemplares publicados por encima de los US$4.000.

Además, Lola Latorre suele mostrarse con una Miu Miu Arcadie de napa matelassé, una de las carteras más reconocibles de la firma italiana en las últimas temporadas. Su principal característica es el acabado acolchado y tridimensional, que genera una textura marcada y le da volumen a la silueta.

Lola Latorre con bolso Miu Miu Arcadie de napa matelassé

El diseño incorpora asas de cuero, correa desmontable y regulable, herrajes dorados y el logotipo metálico de Miu Miu en el frente. La maison define el matelassé como un elemento central del diseño, capaz de reinterpretar la clásica silueta de un bolso de mano con una estética contemporánea. Lola Latorre lo lleva en color negro y lo combina con un look también oscuro, una elección que deja que el bolso sea el protagonista.

El Miu Miu Arcadie de napa matelassé tiene actualmente un precio oficial de alrededor de US$3.500 en Estados Unidos para una de sus versiones de tamaño estándar. Otras variantes del mismo modelo pueden alcanzar los US$3.900, mientras que la versión mini tiene un precio inferior.

Por último, Lola Latorre posee en su exclusivo vestidor una tote bag Gucci Sherry Line Cherry Heart de paja trenzada con detalles en piel rosa y el distintivo aplique de cerezas colgantes. Un bolso que combina el espíritu artesanal de los diseños de verano con algunos de los códigos más reconocibles de la casa italiana.

Lola Latorre con bolso Gucci Sherry Line Cherry Heart

Se encuentra confeccionado en paja trenzada en tono natural y suma detalles de cuero en rosa, una combinación que le aporta una estética femenina y delicada. Sin embargo, el verdadero detalle protagonista está en el aplique de cerezas colgantes, que funciona como un charm decorativo y le da al diseño un aire divertido y juvenil. Lola Latorre eligió este bolso para acompañar su look veraniego en tonos verde.

Bolso Gucci Sherry Line Cherry Heart

Al tratarse de un diseño que ya no se encuentra fácilmente en las colecciones actuales de Gucci, su valor depende principalmente del mercado de reventa. Actualmente se encuentra publicado alrededor de US$542, mientras que otras referencias internacionales lo ubican cerca de los US$500-$600.

De esta manera, la increíble colección de bolsos de lujo de Lola Latorre valuada en miles de dólares. Firmas que van desde Louis Vuitton, Gucci y Chanel hasta Loewe y Miu Miu, completan sus looks en tendencia. Además, sus accesorios confirman el regreso de los modelos vintage, el protagonismo del denim, la rafia para el verano y las texturas matelassé para elevar outftis casuales.