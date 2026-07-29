Lola Latorre reinventa el denim con un vestido de inspiración couture: volados, falda amplia y detalle cut out

Desde Miami, Lola Latorre sorprendió con una impactante apuesta fashionista que demuestra que el denim ya no pertenece exclusivamente al universo casual. La joven eligió un vestido protagonizado por esta tela y con detalles claves: silueta estructurada, volúmenes escultóricos y una confección sofisticada. En pocas horas, esta nueva versión, que ya se impone en el street style internacional, cosechó una lluvia de "likes" en las redes sociales.

Lola Latorre apostó por un impactante vestido de jean

Lola Latorre volvió a demostrar su pasión por la moda con una elección que no pasó desapercibida. La influencer compartió una serie de postales desde una exclusiva boutique de Miami y escribió con entusiasmo: "Encontré un vestido increíble". La pieza en cuestión transforma por completo la manera tradicional de entender el denim y confirma que este tejido puede conquistar incluso las propuestas más sofisticadas.

Lejos de los clásicos pantalones de jeans, camperas o camisas, Lola Latorre apostó por un vestido de la firma Zimmermann que combinó estructura, modernidad y detalles arquitectónicos, dando como resultado un estilismo de inspiración couture. Tal como se puede ver en las fotos que subió a su cuenta de Instagram, el diseño se encuentra confeccionado en denim oscuro y se destaca por su silueta femenina.

Lola Latorre

La parte superior presenta un cuello alto, mangas largas ajustadas y cierre dorado, mientras que los hombros incorpora volados estructurados que aportan volumen y refuerzan el carácter escultórico de la prenda. Uno de los detalles más llamativos de la prenda fueron las costuras visibles en contraste, que recorrieron todo el vestido y actuaron como un elemento decorativo. Este recurso, además de aportar un efecto visual moderno, puso en evidencia el cuidadoso trabajo de confección y la arquitectura de la silueta.

A la altura de la cintura, el vestido también incorpora recortes estratégicos tipo cut out, un detalle que dejó ver sutilmente la piel y equilibró el dramatismo de la pieza con una cuota de sensualidad contemporánea. La combinación entre estructura y recortes generó una silueta definida y sumamente favorecedora.

Lola Latorre

Sin embargo, el gran protagonista del vestido denim de Lola Latorre fue su amplia falda midi de gran vuelo. Con abundante volumen y movimiento, la parte inferior evocó la elegancia de las siluetas clásicas, aunque reinterpretadas desde una mirada moderna gracias al uso del denim. El resultado fue una pieza que fusionó romanticismo, fuerza y sofisticación.

Para completar el estilismo, Lola Latorre eligió unas sandalias planas negras, una decisión acertada que permitió que toda la atención quedara centrada en el vestido. Por otro lado, su beauty look acompañó la elegancia del atuendo. La hija de Yanina llevó el cabello suelto, peinado con raya al medio, y un maquillaje natural.

El look de Lola Latorre confirma que el denim puede ser sinónimo de elegancia

Durante las últimas temporadas, el denim dejó de limitarse al vestuario casual para convertirse en uno de los materiales favoritos de las grandes firmas de lujo. Prendas como vestidos, conjuntos de sastrería, corsets y diseños de siluetas arquitectónicas comenzaron a demostrar que este tejido puede adaptarse a propuestas mucho más sofisticadas sin perder su esencia.

Lola Latorre

La apuesta de Lola Latorre es una clara muestra de esta evolución. Gracias a los volúmenes, las costuras protagonistas, los recortes y la construcción estructurada, el denim adquirió una dimensión completamente distinta y renovada que se aleja del universo utilitario para acercarse al de la moda de autor.

De esta manera, Lola Latorre reinventó el denim con un vestido de inspiración couture. La pieza con volados, falda amplia y detalle cut out deslumbró a sus miles de seguidores y dejó en claro que este diseño integra la lista de las nuevas tendencias de la moda internacional.