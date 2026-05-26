Así son las soñadas vacaciones de Yanina Latorre y su hija, Lola Latorre, por Europa

Yanina Latorre y su hija, Lola Latorre, dieron inicio a una espectacular travesía por Europa, eligiendo la capital española como su primer y deslumbrante destino. Fieles a su estilo, madre e hija compartieron con millones de seguidores cada detalle de una travesía pensada para el relax, combinando exclusivas compras, la mejor gastronomía gourmet y paseos por los rincones más icónicos de Madrid.

El viaje de lujo de Yanina Latorre y Lola Latorre por Europa

Yanina Latorre y Lola Latorre compartieron las primeras postales de su travesía rumbo a España, mostrándose felices y relajadas al comenzar este itinerario tan especial. Al aterrizar en suelo madrileño, el dúo se dirigió sin escalas hacia su elegante refugio para los primeros días: el exclusivo Hotel Emperador, ubicado en la Gran Vía.

Yanina y Lola Latorre por las calles de Madrid

Las impactantes vistas arquitectónicas desde los ventanales de sus habitaciones y el diseño interior del complejo fascinaron a la conductora y la modelo, quienes no tardaron en capturar postales de este icónico hospedaje que fusiona la elegancia histórica con el bienestar contemporáneo.

Las exclusivas compras de Yanina Latorre y Lola en Madrid

El itinerario madrileño continuó con largas caminatas por las zonas más vanguardistas y comerciales, un plan indispensable para dos auténticas amantes de las tendencias de moda. Yanina Latorre y Lola dedicaron una parte fundamental de sus tardes a recorrer la animada calle de Fuencarral, famosa por albergar tanto las firmas internacionales más codiciadas como singulares tiendas de diseño independiente.

Lola Latorre con diferentes looks en Madrid

Entre las paradas más divertidas de su tarde de shopping, ingresaron a la reconocida tienda danesa Flying Tiger Copenhagen, donde se tentaron con originales objetos de decoración y coloridos artículos de bazar. Sin embargo, el momento cumbre para la moda llegó cuando la líder de SQP (América TV)y la influencer visitaron el local de la aclamada marca de indumentaria urbana Nude Project, un espacio que las cautivó por su estética moderna y rebelde.

Yanina Latorre frente al Palacio de Cibeles

La ruta gastronómica gourmet de Yanina Latorre y Lola

La gastronomía de primer nivel fue otro de los pilares fundamentales en este viaje madrileño que compartieron con su círculo íntimo. Para iniciar sus mañanas con energía, Yanina y Lola exploraron el sofisticado y residencial barrio de Chamberí, un rincón de la ciudad caracterizado por su ambiente distinguido y sus cafeterías de especialidad de alta calidad. Allí disfrutaron de deliciosos desayunos en locales icónicos como Cuadra y Sense, donde la pastelería artesanal y el café de autor se convirtieron en los protagonistas absolutos de sus primeras horas del día.

Yanina y Lola Latorre por el barrio de Salamanca

Tras tardes repletas de paseos por las pintorescas calles de Chueca y la Plaza de Olavide, las noches exigían veladas gastronómicas a la altura de las circunstancias. Para cerrar las jornadas de la mejor manera, madre e hija se deleitaron con una cena espectacular en el exclusivo restaurante Quintín, ubicado en el refinado barrio de Salamanca. En este prestigioso establecimiento de alta cocina, saborearon una exquisita tabla de quesos seleccionados y platos principales de altísimo nivel, coronando la velada con una caminata nocturna bajo las luces de la emblemática Puerta de Alcalá.

Yanina y Lola Latorre disfrutaron de un vuelo business

Con las postales de Madrid guardadas en la memoria, la dupla se prepara para cambiar de aire pero no de sintonía. El glamour, las tendencias y la complicidad que tanto las caracteriza se trasladan ahora hacia Europa Central. Los días de Yanina y Lola Latorre prometen seguir marcando el ritmo de unas vacaciones inolvidables y repletas de estilo: su próximo destino es Viena.