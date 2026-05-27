Yanina Latorre se emocionó hasta las lágrimas al ver un cuadro y su hija la "escrachó": el video viral

Yanina Latorre realizó una pausa en su ajetreada agenda laboral y viajó junto a su hija, Lola, a Europa. A través de las redes sociales se puede ver a la conductora y a la abogada recorriendo los lugares más emblemáticos de Viena, la capital de Australia. Allí, madre e hija protagonizaron uno de los momentos más divertidos cuando estaban en el interior de un museo de arte. Todo quedó registrado por la influencer que “escrachó” a la comunicadora emocionada hasta las lágrimas al ver un cuadro.

La complicidad de Yanina Latorre y su hija Lola

En las últimas horas, Yanina Latorre compartió un breve vlog sobre su visita por Europa. A través de las historias de 24 horas de su cuenta personal de Instagram, la presentadora de Sálvese quien pueda -SQP- (América TV) documentó el minuto a minuto su paso por uno de los museos de arte más emblemáticos del viejo continente.

Yanina Latorre y su hija Lola | Instagram

En la secuencia compartida, se la puede ver a la esposa de Diego Latorre observar con detenimiento cada obra exhibida en las galerías de dicho edificio artístico. La creadora de contenido, por su parte, iba registrado cada expresión de su madre quien admiraba maravillada las ilustraciones impresionistas. “Impresionismo puro”, dijo la panelista al admirar el cuadro llamado Schloss Kammer am Attersee III y se mostró sin poder contener las lágrimas, con los ojos vidriados, mientras Lola se “burlaba” de ella ante la inesperada reacción.

La reacción de Yanina Latorre en el museo | Instagram

El divertido intercambio entre ambas en el museo Österreichische Galerie Belvedere rápidamente se viralizó por la espontaneidad y la cercanía que muestran juntas en las plataformas digitales. No obstante, lejos de ocultar sus sentimientos, Yanina siguió contemplando cada pieza con detenimiento y admiración, siendo testigo de una de las obras de arte más importantes de la cultura universal.

La emoción de Yanina Latorre en el museo del Bevedere

Durante su recorrido por el Museo Belvedere, Yanina Latorre se mostró completamente emocionada al encontrarse cara a cara con la obra original El Beso, del pintor Gustav Klimt. Fascinada por la experiencia, expresó en las instantáneas que difundió: “Mori de amor ‘El Beso’ de Klimt”, y luego posó junto a su hija y una amiga para inmortalizar el momento. “Teníamos que tener nuestra foto con El Beso”, bromeó enlazando una experiencia cargada de cultura, donde también dejó ver su entusiasmo por recorrer uno de los lugares turísticos más convocantes de Europa: “¡Mi cara de felicidad!”.

Además de disfrutar de las obras de arte, la panelista recorrió distintos espacios históricos del museo y compartió imágenes de los ambientes imperiales. Entre ellos, mostró una elegante sala decorada en tonos rojizos con enormes retratos del emperador Francisco José I y una lujosa araña colgante, así como una sala de reuniones ambientada con vajilla antigua y detalles de época. Otro de los sectores que más llamó su atención fue el dormitorio imperial, decorado en blanco y dorado, al que definió: “El cuarto de Sissi”.

La reacción de Yanina Latorre en el museo | Instagram

De esta manera, Yanina Latorre y su hija Lola siguen disfrutando de su estadía en el viejo continente como verdaderas turistas. Madre e hija se regocijan de su complicidad y aprovechan para trazar su viaje con momentos cargados de arte y cultura, combinados con espontaneidad y diversión que comparten orgullosas en sus respectivas redes sociales.