Lola Latorre reveló cómo se enteró de la infidelidad de su papá: "Fue horrible"

Lola Latorre reveló cómo se enteró de la infidelidad de su papá y compartió detalles de aquel momento que marcó su adolescencia. La hija de Diego y Yanina Latorre recordó cómo atravesó la situación en un contexto de gran exposición pública, describiendo las sensaciones que experimentó y el impacto que tuvo en su vida personal y familiar.

Lola Latorre dio detalles de cómo vivió la infidelidad de su padre a Yanina Latorre

Lola Latorre contó cómo se enteró de la infidelidad de su papá y relató el proceso que vivió en aquel tiempo. La joven explicó cómo fue atravesar esa experiencia siendo adolescente y en medio de la atención mediática que rodeaba a su familia. Con el paso de los años, pudo analizar lo ocurrido desde otra perspectiva y compartir cómo lo afrontó.

Lola Latorre

En las últimas horas, se conoció parte de la charla de la influencer junto con Seba Manzoni en Entrevista Rosa, donde contó detalles del duro momento que vivió. “Fue una situación horrible, muy distinta a la que yo estaba acostumbrada, porque no se estaba hablando solamente de cómo pensaban mis viejos, o con quién se había peleado mi mamá, sino qué hacían ellos en la intimidad”, inició.

En ese contexto, Lola Latorre explicó que la exposición mediática hizo que el tema trascendiera más allá de lo privado. “Me acuerdo que el primer mensaje que me llegó fue de una de las chicas de mi grupo de amigas que me decía ‘Lo cómo estás? Me enteré lo que pasó, cualquier cosa que necesites, avísame’”, continuó.

La mayor de los hijos de Yanina Latorre tenía 17 años y su hermano 14, lo que la llevó a sentirse responsable de acompañarlo en medio de la situación. “Yo me acuerdo que al día siguiente no fui porque sí me sentía como que la gente iba a hablar de mí y lo que más me sirvió fue hablar con mis viejos”, agregó.

Con palabras firmes, Lola Latorre reveló cómo superó lo sucedido con sus padres

Durante la entrevista, Lola Latorre explicó que muchas personas le decían que era algo común en las familias, pero que lo difícil fue la manera en que se enteró y la magnitud de la exposición. “Una persona normal de 17 años que no tiene los papás famosos, no sé si se entera de la manera en la que yo me enteré en ese momento y no sé si lo vivís con tanta exposición”, comentó la modelo.

Dieguito, Yanina, Lola y Diego Latorre

Según explicó, con el tiempo entendió que no debía cargar con un problema que no era suyo y que lo importante era poder diferenciar lo que le correspondía a ella de lo que pertenecía a sus padres. “En el momento sí fue mucho hablar con mi familia y entender en qué situación estaban y poner un freno ahí”, agregó.

“En el momento te genera mucha angustia y bronca, sobre todo cuando sos más chico y hay muchas cosas que no entendés. Yo llegué a decirle a mi papá, tipo, ¿por qué me lo hiciste a mí? y después entendí que no se lo hizo a nadie, capaz se lo hizo más a él”, explicó. Reconoció que le costó convivir con esa realidad y en ocasiones fingía que todo estaba bien con Diego Latorre.

Lola Latorre

Lola Latorre reveló cómo se enteró de la infidelidad de su papá y compartió un relato que reflejó el impacto que tuvo en su vida personal y familiar. La experiencia, atravesada en plena adolescencia y en un contexto de gran exposición, marcó un momento de aprendizaje en el que la comunicación con sus padres fue fundamental.

VDV