Cuál es nuevo negocio de Lola Latorre fuera del streaming

Lola Latorre atraviesa un momento de gran crecimiento personal y profesional, consolidando su identidad propia en la abogacía, el mundo digital, la moda y el streaming. La hija de la conductora Yanina Latorre y el exjugador y comentarista deportivo, Diego Latorre ha logrado despegarse del apellido de sus padres y hacer su propio camino. Ahora, la joven fue por más y lanzó un novedoso emprendimiento, nunca hecho antes en el país.

Lola Latorre explicó cómo surgió y de qué se trata su nuevo negocio

Recientemente, Lola Latorre utilizó sus plataformas digitales para presentar su nueva marca de una manera auténtica y cercana. En un video difundido en redes sociales, junto a dos socios, reveló detalles sobre la historia de su marca, llamada Sorbo. “Hoy le vamos a contar la historia de cómo arrancó SORBO”, empezó la hija de la conductora de SQP con entusiasmo, generando expectativa entre sus seguidores.

Lola Latorre//Instagram

El relato continúa con anécdotas que parecen sacadas de una situación cotidiana pero que en realidad marcaron el inicio de un proyecto que busca hacerse un lugar en el mercado argentino. “Ya nos conocíamos y estábamos los tres en un mismo vuelo viajando al mismo destino, en el aeropuerto nos encontramos”, explicó la hija de Diego Latorre.

Los emprendedores explicaron que la historia comenzó llena de casualidades, revelaron que estaban viajando a Bariloche, los socios en compañía de amigos y la influencer estaba con su familia, cuando el vuelo se demoró cuatro horas. En ese tiempo, la interacción entre los futuros socios fue creciendo, y fue Lola quien llamó la atención de ellos en ese momento clave.

“Yo estaba ahí sentada siempre con mi termito de agua, lo llevo para todos lados, con mis auriculares. Me siento, me empiezo a armar mis electrolitos, es un producto que consumo hace años y a los chicos les llamó la atención”, relató Lola. La joven influencer, conocida por su estilo saludable y activo, compartió su preferencia por estas sales minerales que se mezclan con agua y ayudan a la hidratación.

Lola Latorre//Instagram

La curiosidad de los socios por su hábito llevó a que comenzaran a conversar sobre la posibilidad de crear una marca local. “Nos llamó un poco la atención que era una marca de afuera la que consumía Lola y ahí arrancó un poco la idea, faltaba una marca acá en Argentina que tenga suficientes electrolitos, que tenga colágeno, que tenga un precio accesible, más que nada”, afirmó uno de los socios en el vídeo.

Martín, uno de los socios, agregó: “A mí el producto resultó bastante familiar porque yo lo consumí en Estados Unidos cuando jugaba al fútbol y me acerqué a Lola, le hice un par de consultas porque consumía a ella. Ahí empezamos a charlar, a discutir, a conversar y ahí es que me ocurrió primero a mí la idea”. Entre risas, su compañero también intervino: “Anda no, no”, bromeó, dejando claro que la inspiración fue mutua y espontánea.

Lola Latorre//Instagram

Lola Latorre explicó para qué sirve su producto

Lola Latorre expresó con entusiasmo la misión de su marca: “Nosotros queremos acompañar a las personas que se cuidan, entrenan o no entrenan o hacen yoga o hacen pilates o caminan o corren y se quieren hidratar, se quieren sentir bien”. Además, uno de los socios subrayó la importancia de educar a la gente sobre los beneficios de los electrolitos. “También es educar a la gente porque mucha gente no sabe los beneficios que te pueden traer estos electrolitos, así que venimos a eso”, explicó.

El compromiso con la calidad y la cercanía con el consumidor es uno de los pilares de Sorbo, que además resalta por ser un producto “hecho acá en Argentina”, como destacó la hija de Yanina Latorre. “Esto es un poco de la historia de Sorbo, una marca con buen sabor, buena calidad y lo más importante, hecho acá en Argentina”, cerró la influencer con orgullo. Este lanzamiento representa un paso importante en la carrera empresarial de Lola Latorre, quien demostró en los últimos años transitar un camino firme y dispuesta a expandir su marca, incursionando en nuevos proyectos.