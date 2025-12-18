Lola Latorre se descargó al contar su drama de "millonaria" y causó controversias: "Es muy duro"

Lola Latorre es modelo, influencer y forma parte de Rumis, el ciclo de streaming de La Casa. Lejos del perfil mediático que tiene su madre, Yanina Latorre, la joven se mantiene discreta y enfocada en sus compromisos laborales. Sin embargo, recientemente, protagonizó un insólito episodio donde manifestó su mayor drama.

El problema que Lola Latorre no logra resolver y la tiene angustiada

Lola Latorre llamó la atención al revelar cuál es el problema que no logra resolver y la tiene mal. Todo comenzó cuando la joven se comunicó con Vuelta y Media, el programa que conduce Sebastián Wainraich en Urbana Play, para participar de uno de sus segmentos más comentados en las redes sociales "Problemas de millonarios".

En este espacio, se exponen problemas cotidianos atravesados por el privilegio y el exceso en clave de humor y quienes participan pueden ser personas famosas o con alto poder adquisitivo. Mayormente, se tratan de temas superficiales o poco urgentes que generan debate en el mundo virtual debido a que pueden resultar exagerados para quienes viven otra realidad.

Lola Latorre

En la última emisión del ciclo radial, Lola Latorre fue la protagonista y en comunicación con Vuelta y Media decidió revelar qué la tiene preocupada en estos momentos. "Estoy un poco perdida porque no encuentro mi perfume", comenzó la hija de Yanina generando entendimiento por parte del conductor y los panelistas. Lo cierto es que segundos después aclaró que no se trataba de un simple olvido, sino más bien de algo más complejo.

"Me pasó hace unos años, terrible, que dejaron de hacer mi perfume porque era una versión limitada", explicó sumamente desesperada. Según su relato, se trataba de un perfume francés que se destaca por sus increíbles notas que lo volvían una fragancia adictiva y repleta de personalidad. Además, contó que por esta razón se vuelve más difícil conseguir uno similar en Argentina ya sea de marca nacional o internacional.

En este sentido, Lola Latorre aseguró que "desde ese momento" la gente ya no la reconoce más por su olor. "Es muy duro", agregó dando a entender que la fragancia ya formaba parte de su estética. Mientras expresaba su problema, Sebastián Wainraich y sus compañeros coincidían en que era "durísimo" lo que le sucede.

Sin lugar a dudas, el testimonio de Lola Latorre acompañó la esencia del segmento y logró causar humor y especulaciones en los oyentes. De esta manera, Lola Latorre se descargó al contar su drama de "millonaria" y causó controversias en las redes.

Yanina Latorre reveló hasta qué punto llegó para controlar todo lo que hace su familia

La dinámica familiar de los Latorre es conocida a nivel mediático, debido a la exposición que todos ellos llevan adelante. Tanto Diego como Yanina y Lola Latorre son trabajadores de los medios de comunicación, y no dudan en exponer algunas de las anécdotas de su vida, al igual que sus talentos para los programas de televisión o streaming. Es por eso que la conductora no duda en contar las intimidades de su hogar al momento de ir a diversas entrevistas.

En esta ocasión, visitó Otro Día Perdido (eltrece), donde sorprendió al contar lo mucho que le gustaba controlar sus gastos y los de su familia. "No soy de la bolucompra, soy de los zapatos, relojes y carteras. Pero te peleo hasta el centavo en el banco. Soy contadora", comenzó explicando. De esta manera, reveló que llegó hasta ver lo que compraba su esposo en el kiosko. "Igual lo pu*** a Diego cuando se compra pastillas en el kiosco. Le digo ‘¿para qué gastas en el kiosco?’. Me parece que es mejor gastar en una cartera que en unas pastillas", lanzó.

Yanina Latorre

De esta manera, le preguntaron si también había llegado a controlar a sus hijos, y ella admitió haber revisado lugares de más o asustarlos para sacarles la verdad. “Manejo toda la economía y voy hasta el último lugar del debe y el haber. Yo hago contabilidad a mano de mi familia. Controlo todo. Soy de decirle a mis hijos: 'Che, discúlpame, ¿qué es esto?'", expresó la conductora. Además, reveló que llegó a revisarle los cajones a Dieguito, el menor, cuando aún era adolescente, para ver si encontraba preservativos.

Los usuarios quedaron sorprendidos con su sinceridad, y ella explicó que ya no lo hacía más. Por el contrario, esperaba ver a sus hijos independizados y viviendo cada uno en una casa propia o con sus parejas. Yanina Latorre es una de las periodistas más seguidas por las redes sociales, debido a su carisma y capacidad de encontrar la información precisa. Sin embargo, también tiene de las familias más unidas a los medios de comunicación, con los que comparte su pasión por la televisión argentina.