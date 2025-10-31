La increíble historia de amor de Valeria Lynch y Mariano Martínez: “Yo pensaba ‘¿cómo este tipo se va a fijar en mí?’”

El destino cruzó a Valeria Lynch y Mariano Martínez en 2017, en pleno trabajo de la cantante sobre su disco Extraña dama del rock. En aquella producción decidió incluir una versión de Arrancacorazones, uno de los clásicos de Attaque 77, y fue precisamente esa coincidencia artística la que unió sus caminos.

Valeria Lynch recordó cómo empezó su historia de amor con Mariano Martínez

“Él estaba sentado en un sillón del estudio y empezó a opinar sobre lo que yo hacía”, recordó Valeria entre risas durante su paso por PH, Podemos Hablar. “Al principio ni lo registré, pero después comenzó una seducción muy sutil. Yo pensaba: ‘No puede ser, es más chico que yo’”.

Con el paso de los meses, y ya separados de sus anteriores parejas, el vínculo fue tomando forma. En 2018 decidieron apostar por la relación, aunque la artista admitió que al principio le costó animarse. “Me agarró el prejuicio de pensar: ‘¿Cómo este tipo se va a fijar en mí si soy 18 años más grande?’”. Fue Mariano quien la ayudó a derribar esos temores y le recordó que “la edad es solo un número”.

Desde entonces, no se separaron más. Comparten giras, escenarios y proyectos musicales, pero también una vida cotidiana marcada por la admiración mutua. “Hay fuego, hay pasión, pero además hay respeto. Amor genuino”, contó Valeria, hoy de 72 años. Mariano, por su parte, la define como “una maestra” y confiesa que siempre aprende de ella, tanto en lo profesional como en lo personal.

Aunque se muestran muy unidos, ambos valoran la libertad dentro de la pareja. “A veces cada uno se va por su lado, y eso nos hace muy bien. Nos potencia. Pero más de diez días separados, no aguantamos”, reconoció la cantante. En casa, la convivencia fluye con naturalidad: “Él vino a cubrir un lugar que necesitaba: un compañero que me admire, me ayude y me contenga”.

A siete años de aquel primer encuentro, la historia sigue intacta. No hacen planes de casamiento ni de grandes ceremonias. “Estamos muy bien así”, asegura Valeria Lynch, quien resume su presente con una sonrisa: “Tengo la misma pasión que a los 20. Estoy enamoradísima”.

