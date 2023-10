Indiana Cubero se encuentra celebrando su cumpleaños número 15 La hija mayor de Nicole Neumann se reencontrará con su madre después de estar meses separadas y sin hablar.

En Intrusos, Guido Zaffora reveló que la hija mayor de la modelo con el exfutbolista Fabián Cubero se reencontró después de estar más de diez meses separadas con la adolescente.

Los detalles del reencuentro de Indiana Cubero y Nicole Neumann

"Me dice que la vio a Indiana y que hoy a la tarde la vuelve a ver", reveló el periodista. Ante esto, además comentó que le preguntó que le había regalado, pero que prefirió no responder. “Lo que me cuenta es que tiene relación con su hija”.

Luego, arrojó información sobre la fiesta que tendrá la adolescente. “Nicole y Cubero hicieron fiestas por separados. En este caso la fiesta es el sábado. Entiendo que Nicole está preparando otra fiesta por separado”, arrojó el periodista.

Nicole Neumann e Indiana Cubero

Al mismo tiempo, Laura Ubfal confirmó la información del panelista y además, agregó que a pesar de que se volvería a reencontrar más tarde Nicole Neumann e Indiana Cubero, el festejo será sin ella.

J.M