Todas las fotos del divertido viaje familiar de Nicole Neumann y sus hijos: show, parques y animales

Nicole Neumann compartió todas las fotos del divertido viaje familiar junto a Manu Urcera y sus hijos, donde parques, shows y animales fueron parte de la experiencia. La modelo recorrió Orlando en un itinerario que combinó atracciones temáticas y momentos especiales, con imágenes que reflejaron cómo están disfrutando de cada jornada.

Nicole Neumann sorprendió con fotos del divertido viaje familiar a Disney

Nicole Neumann mostró el viaje en el que parques, espectáculos y encuentros con animales se convirtieron en protagonistas, acompañada por Manu Urcera y sus hijos. Las fotos revelaron cómo la familia disfrutó de cada propuesta en Orlando, con recorridos por espacios icónicos y atracciones que ofrecieron paisajes únicos y momentos que marcaron cada jornada.

Nicole Neumann, Cruz, Manu Urcera, Indiana, Allegra y Sienna Cubero

A través de sus redes sociales, la reconocida modelo compartió distintas postales que mostraban cómo ella, su pareja y sus hijos disfrutaban de cada salida. Esta travesía estaría relacionada con el cumpleaños de Allegra Cubero, quien le había solicitado a su madre un viaje por su cumpleaños de 15 años. De esta forma, todos partieron a Disney para recorrer algunos de sus parques más emblemáticos.

Entre las imágenes que posteó Nicole Neumann en su Instagram se pudo ver a toda la familia frente a una imponente réplica de un Tyrannosaurus rex, en un espacio ambientado con cuevas, rocas y figuras de animales prehistóricos. Fue una jornada divertida, con los más chicos disfrutando del entorno temático. Los looks que eligieron para esta recorrida se destacaron por su comodidad y su estilo urbano, ideales para recorrer las atracciones.

Cruz Urcera

En otro paseo, se encontraron con un jardín donde el pequeño Cruz Urcera, fruto de la relación de la presentadora y Manu Urcera, posó frente a un arbusto que tenia forma de cocodrilo, que tenía detalles con flores de colores. La imagen mostró al niño disfrutando de una experiencia única.

Nicole Neumann, Indiana, Allegra y Sienna Cubero

Uno de los momentos más recordados fue la visita a EPCOT, donde Nicole Neumann, Indiana, Allegra y Sienna Cubero posaron frente a la icónica esfera Spaceship Earth, símbolo del parque. Con una vincha con orejas doradas de Mickey y gafas de sol, la modelo retrató la salida y el buen momento que pasa junto a sus hijas. En las historias se apreció también el Epcot International Flower & Garden Festival, donde los personajes de Disney se muestran en forma de topiarios florales.

El encuentro especial que vivió Allegra Cubero en medio de su viaje a Disney

El viaje de Nicole Neumann y su familia también incluyó un recorrido de safari en Animal Kingdom, donde sacaron fotos a un grupo de flamencos en su hábitat natural. La combinación de fauna y una experiencia única creó un espacio ideal para disfrutar de una tarde rodeados de animales, una de las grandes atracciones de este parque de Disney.

Las fotos de Nicole Neumann en Animal Kingdom

En el mismo parque, visitaron Pandora, The World of Avatar, con sus montañas flotantes y cascadas icónicas. La imagen la compartió Manu Urcera en sus redes sociales, donde se lo puede ver posando con la conductora y su hijo Cruz. Para muchos de sus seguidores, esta postal dejó atrás todos los rumores de separación que rodearon a la pareja en las últimas semanas. Ambos se mostraron sonrientes y aprovechando una experiencia única.

Nicole Neumann, Cruz y Manu Urcera

Para Allegra Cubero, el viaje tuvo un capítulo especial dedicado casi en exclusiva a ella. A través de su cuenta de Instagram, Nicole Neumann compartió un video donde la joven, que cumplió 15 años en febrero, salió junto con los artistas en uno de los shows del Rey León. “Allegra fue parte del show del Rey León”, escribió en el video donde la adolescente aparece bailando una de las canciones más conocidas de la película.

Cada jornada del viaje estuvo marcada por actividades que combinaron diversión, naturaleza y espectáculos. Desde los paseos por los parques temáticos hasta las experiencias en contacto con animales, la familia vivió días intensos y llenos de recuerdos. Las imágenes reflejaron algunos de los momentos más destacados de su viaje a Disney.

Nicole Neumann compartió todas las fotos del divertido viaje familiar de Orlando, donde parques, shows y animales fueron protagonistas de cada jornada. Acompañada por Manu Urcera y sus hijos, la modelo vivió días de recorridos temáticos y experiencias únicas. La celebración por los 15 años de Allegra Cubero se convirtió en el eje de una travesía que combinó entretenimiento, naturaleza y momentos únicos.

VDV