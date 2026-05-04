Indiana Cubero se aleja de Mica Viciconte: el gesto que marca un antes y un después

Mica Viciconte festejó su cumpleaños 37 en una reunión familiar e intima con Fabián Cubero y su hijo Luca. Una celebración que parecía tranquila, terminó por alimentar una tensión latente que vuelve a salir a la superficie, dejando en evidencia la relación de la panelista de Ariel en su Salsa con Indiana Cubero.

Mica Viciconte y la ausencia de Indiana Cubero

Durante el domingo las redes sociales de Mica Viciconte estuvieron llenas de fotos y mensajes de felicitación de sus compañeros de trabajo, su marido, sus amigos y en especial, Allegra y Sienna Cubero, quienes se manifestaron con muestra de cariño hacia la mujer de su padre.

Mica Viciconte//Instagram

“Cumple @micaviciconte, te quiero”, expresó Allegra Cubero en su cuenta de Instagram, quien mantiene un vínculo de respeto con la mujer de su padre. La fotografía que eligió la joven revive el momento de su última celebración de 15 años, donde tuvo la oportunidad de compartirlo con la familia Cubero.

Mica Viciconte//Archivo

Por otro lado Sienna Cubero, también escribió en sus redes sociales un mensaje destinado a Mica Viciconte. “Feliz cumple @micaviciconte espero que la pases muy lindo, te quiero mucho”. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la reacción de Indiana Cubero en un día tan especial.

Qué pasó entre Indiana Cubero y Mica Viciconte

Las versiones que circulan en torno a la familia Cubero-Neumann son muchas y variadas. Desde rumores de enfrentamientos hasta supuestos conflictos por la crianza y las decisiones de cada uno, la dinámica familiar siempre está en el centro de la atención mediática. Lo que en un principio parecía un entorno armonioso, hoy se ve envuelto en un manto de misterio y especulación.

Mica Viciconte con Fabián Cubero, su hijo Luca y las hijas de Nicole Neumann//Instagram

Indiana Cubero que en el pasado había tenido altibajos en su relación con Mica Viciconte, no expresó públicamente sus deseos ni dejó rastro en las publicaciones relacionadas con la celebración. La falta de una declaración oficial o una interacción en las redes sociales deja entrever que, quizás, el vínculo se quebró.