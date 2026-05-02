Thiago Silvero, el novio de Indiana Cubero que es jugador de Vélez, atleta y amigo de Bizarrap

A fines de diciembre de 2025, Indiana Cubero oficializó de manera pública su romance con Thiago Silvero, un joven deportista de 20 años que es jugador de Vélez Sarsfield. Pese a que el jugador mantiene un perfil sumamente reservado, a través de algunas publicaciones en sus redes sociales se puede ver el noviazgo con la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero.

Thiago Silvero, una joven promesa que enamoró a Indiana Cubero

Thiago Silvero nació el 27 de abril de 2006 en Buenos Aires y es uno de los proyectos defensivos que vienen creciendo desde las divisiones juveniles de Vélez Sarsfield. Formado en la cantera del club de Liniers, actualmente se desempeña como marcador central, destacándose por su porte físico, su firmeza en la marca y su capacidad para imponerse en el juego aéreo.

Desde pasos por las inferiores del equipo de Liniers, mostró condiciones que lo posicionaron como una de las promesas con proyección europea y hasta de la Selección Argentina sub-20.

Thiago Silvero e Indiana Cubero | Instagram

A lo largo de su insipiente carrera profesional, el actual novio de Indiana Cubero fue consolidándose en las categorías juveniles, sumando experiencia y puliendo aspectos clave de su juego, como la salida limpia desde el fondo y la lectura táctica. Su evolución lo fue acercando al radar del plantel superior, en un club reconocido por proyectar talentos a Primera División. Con apenas 20 años, su nombre empieza a ganar lugar como una alternativa defensiva a futuro, en una institución históricamente formadora de futbolistas.

No obstante, si bien su vida privada la mantiene en absoluta reserva, a menudo, suele compartir algunas historias de 24 horas en su cuenta personal de Instagram con la joven modelo. “El comienzo de algo muy lindo. Te amo compañera”, escribió en la primera foto en la cual hizo público su noviazgo.

Tal es el amor que los une que, hasta incluso realizó una historia destacada con postales de ellos juntos en diversos momentos. Cenas románticas, instantáneas navideñas y hasta eventos familiares sobresalen en el perfil del atleta, quien en todas ellas celebra el romanticismo con un “Te amo”.

Thiago Silvero e Indiana Cubero | Instagram

Thiago Silvero junto a grandes personalidades

En paralelo a su desarrollo deportivo, el nombre de Thiago Silvero comenzó a circular también por sus vínculos en el ambiente. En sus redes sociales, el joven defensor compartió momentos junto a figuras de peso, como una imagen con Lionel Messi en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino, lo que alimenta las expectativas en torno a su futuro dentro del fútbol argentino.

Además, su creciente popularidad también se refleja en su entorno digital, la cual reúne a más de 35,3 mil usuarios: entre sus seguidores figura el productor Bizarrap, una señal de cómo su figura empieza a trascender el ámbito estrictamente deportivo y se proyecta hacia otros círculos de influencia. También, Nicole Neumann integra la lista de amigos de su comunidad virtual creando lazos que van más allá de su relación con Indiana.

Thiago Silvero y Messi | Instagram

Así, Indiana Cubero y Thiago Silvero construyen una historia que crece entre la proyección deportiva y la exposición mediática, sin perder de vista sus propios objetivos. Mientras el defensor continúa su evolución en Vélez Sarsfield y sueña con consolidarse en la élite del fútbol, los tortolitos construyen su propia historia apareciendo ante el público lo justo y necesario para cuidar y proteger su amor.

NB