Nicole Neumann y su hija, Indiana Cubero, matchearon con looks sporty chic. Madre e hija se mostraron en perfecta sintonía al apostar por una estética que combina tendencia y comodidad. La dupla reflejó cómo este estilo se adapta a distintas actividades, consolidándose como una opción versátil dentro del mundo de la moda.

Los looks sporty chic de Nicole Neumann y su hija, Indiana Cubero para entrenar juntas

Nicole Neumann y su hija, Indiana Cubero se lucieron con look sporty chic a juego para entrenar juntas. Su elección marcó presencia con una propuesta que se destaca por su unión entre lo moderno y lo funcional. Madre e hija mostraron la vigencia de este estilo y su capacidad para adaptarse a distintas actividades.

Nicole Neumann e Indiana Cubero

En las últimas horas, la reconocida modelo compartió en su cuneta de Instagram una historia donde se la podía ver a ella con la mayor de sus hijas, fruto de su pasada relación con Fabián Cubero. Ambas eligieron conjuntos deportivos que combinan comodidad y estilo, logrando un resultado moderno y cómodo. “Hoy entrenamos juntas”, escribió en la historia.

En el posteo se podía ver a Nicole Neumann con un set en tonos neutros y delicados. Su elección incluyó un top deportivo celeste de escote recto y breteles finos, acompañado por biker shorts en beige claro de tiro alto. La paleta suave y el calce preciso aportaron un aire elegante que elevó el estilo sporty hacía un nivel más sofisticado.

Nicole Neumann, Indiana Cubero

Por su parte, Indiana Cubero se inclinó por un conjunto monocromático en gris claro. El look estuvo compuesto por un top ajustado y biker a juego, logrando una estética urbana y relajada. La propuesta mantiene la coherencia con el estilo de su madre, pero con un matiz más casual que se adapta tanto al entrenamiento como a un outfit casual.

Nicole Neumann y su hija, Indiana Cubero matchearon con un look sporty chic que marcó tendencia

La publicación de Nicole Neumann junto a Indiana Cubero que mostró su combinación reflejó cómo el sporty chic se consolida como una tendencia versátil. Los conjuntos coordinados permiten mantener la comodidad propia del estilo deportivo, pero con detalles que lo transforman en una opción válida para múltiples ocasiones.

Nicole Neumann

Además, el contraste entre la paleta delicada de la presentadora y el tono gris urbano de la joven modelo mostraron dos formas de interpretar la misma tendencia. Mientras una apuesta por la frescura y la elegancia, la otra se inclina hacia lo práctico y relajado, sin perder el toque chic que caracteriza al estilo que eligieron madre e hija.

La elección de Nicole Neumann e Indiana Cubero por este look también evidencia cómo la moda deportiva se adapta a diferentes perfiles. Madre e hija encontraron un punto de encuentro en la estética, mostrando que lo sporty chic puede ser compartido y reinterpretado según la personalidad de cada una.

Indiana Cubero

Nicole Neumann y su hija, Indiana Cubero, matchearon con looks sporty chic y se mostraron en sintonía al elegir una propuesta que combina tendencia y comodidad. La dupla reflejó cómo este estilo se adapta a distintos estilos y se consolida como una opción versátil dentro del mundo de la moda, por su capacidad de mantenerse actual.

VDV