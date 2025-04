La inesperada reacción de Wanda Nara ante el posible embarazo de la China Suárez y Mauro Icardi

En medio de su presunto regreso a la televisión y su comentada reconciliación con L-Gante, Wanda Nara fue sorprendida por un rumor que sacude al mundo del espectáculo, la posibilidad de que la China Suárez esté embarazada de Mauro Icardi. La mediática reaccionó en vivo a la noticia y dejó en claro cuáles son hoy sus prioridades.

A partir del actual escándalo entre Lizy Tagliani y Viviana Canosa, el Wandagate fue dejado brevemente a un lado. No obstante, poco tardaría en regresar al ojo público, ya que este martes 15 tuvo lugar la revinculación entre el 9 jugador y la modelo. Horas antes, Wanda rompió el silencio y expresó lo que piensa de su expareja e incluso de la posibilidad de que él forme una nueva familia.

Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

Así reaccionó Wanda Nara cuando se enteró que la China Suárez estaría embarazada de Mauro Icardi

La empresaria asistió a las instalaciones de Telefe para una reunión de cara a su participación en la nueva edición de MasterChef. En compañía de L-Gante, la treintañera fue abordada por el móvil de Intrusos, donde el periodista Alejandro Guatti metió el dedo en la llaga y le preguntó sin tapujos sobre Eugenia Suárez.

“Hay un rumor de embarazo de la China…”, expresó con disimulo el cronista. “Ah no tengo idea. No sé nada, me estoy ocupando de mis hijas, de la revinculación”, respondió la bad bitch, descartando así cualquier conocimiento previo del tema.

En cuanto al ansiado reencuentro entre las niñas y Mauro, según afirmó, ella misma las llevará. “Siempre dije que voy a colaborar en todo lo que se pueda y quiero que sea de la manera más segura y que se haga”, dijo resguardada bajo sus lentes de sol espejados.

La escena se desarrolló mientras Wanda salía del canal junto a Elian Valenzuela, quien conducía el vehículo, y su manager Maxi el Brother, dejando atrás cualquier rastro del episodio de violencia vivido semanas atrás a la salida de un boliche.

Mientras tanto, la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi parece ir viento en popa. Desde que oficializaron su romance durante el verano, ambos se han mostrado inseparables en redes sociales. Por su lado, Wanda Nara y L-Gante este martes se volvieron a mostrar juntos y la madre de cinco habló sobre lo que piensa acerca de que el delantero rehaga su vida con su presunta enemiga pública.

C.G.