El memorable cachetazo de Eliana Guercio a Marcelo Polino sucedió hace varios años atrás. Este terrible incidente que ocurrió en un programa de televisión en vivo y se convirtió en icónico y polémico momento de la TV del país. Todo ocurrió cuando la vedette se enojó con el periodista por una terrible acusación que el había hecho sobre ella.

Este suceso tuvo consecuencias más allá del momento en sí. La pelea entre Guercio y Polino se prolongó durante 15 años, con ambos lados intercambiando críticas y acusaciones en la prensa y en las redes sociales. A pesar del tiempo transcurrido, el episodio sigue siendo recordado como un momento clave en la historia de la televisión argentina. Muchos lo ven como un ejemplo de cómo la tensión y el conflicto pueden explotar en vivo y en directo, mientras que otros lo consideran un recordatorio de la importancia de mantener la profesionalidad en el trabajo.

Recientemente en el programa Mañanisima conducido por Carmen Barbieri recordaron y hablaron sobre este vintage instante que protagonizó Eliana Guercio con Marcelo Polino.

Así fue el terrible episodio en el que Eliana Guercio le pegó a Marcelo Polino en vivo

Hace aproximadamente un año, la esposa del arquero argentino Sergio Romero, confesó que pudo aclarar el terrible momento y hacer las pases con Marcelo Polino, donde se reconciliaron con un abrazo.

El conflicto entre la actriz y el comunicador comenzó cuando Polino la acusó de prostitución durante el Bailando. “Hubo una integrante del elenco que mandó un mensaje de texto a mi celular, desde su celular privado, donde acusa a una compañera de prostituta. Están los gatos, están las modelos y están las actrices; eso lo sabemos todos. Recordarán ustedes que una de las participantes de la temporada acusaba a otra de prostituirse”, explicaba el periodista en vivo en el programa de Intrusos de ese momento.

Como reacción a esta acusación Guercio se levanto y golpeo a Polino "Fue desde el dolor-odio la cachetada. Quizá si me lo decía otro, no me molestaba tanto" confesó tiempo después la vedette y luego agregó "En aquel momento me sentí bien, pero después de verlo me sentí muy mal, no estuvo bien":

En la actualidad, tanto Guercio como Polino han seguido adelante con sus carreras y mantienen una relación cordial por su trabajo, aunque el incidente sigue siendo un tema del que se habla y se recuerda.

A.D