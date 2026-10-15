El inesperado pedido de Nicole Neumann a Wanda Nara tras los Martín Fierro de la Música: “Lo necesito”

Ayer se celebraron los Martín Fierro de la Música, una ceremonia que reunió a distintas figuras del espectáculo y en la que los estilismos también captaron la atención. Entre las invitadas, Wanda Nara se destacó con una propuesta que combinó sensualidad, detalles de brillo y una prenda de denim que se alejó de los looks de gala tradicionales.

Wanda Nara en los Martín Fierro de la Música

Su elección no pasó inadvertida para Nicole Neumann, quien reparó especialmente en el jean que llevó la conductora. La modelo habló sobre la prenda en su programa de streaming y dejó en claro que le gustaría tener una igual, en un comentario que puso el foco en uno de los detalles más llamativos del estilismo de la conductora.

El pedido de Nicole Neumann por el jean de Stella McCartney

“Wanda, necesito usar un día ese jean de Stella McCartney que entré a preguntar cuánto salía y ponérmelo. Me gusta mucho”, expresó Nicole Neumann al referirse a la prenda. Con esas palabras, la modelo manifestó su interés por el diseño y destacó una pieza que se aparta de los jeans convencionales por sus detalles y su estética.

El comentario hizo hincapié en el pantalón de la marca Stella McCartney, una de las piezas centrales del conjunto que Wanda eligió para la ceremonia. Más allá de su silueta holgada, el diseño se distingue por las aberturas laterales y las aplicaciones brillantes, que le dan una impronta particular y lo convierten en el punto más llamativo del look.

Así fue el look de Wanda Nara en los Martín Fierro de la Música

Para la alfombra roja, Wanda Nara apostó por un conjunto de inspiración glam-rock que combinó un body negro ceñido al cuerpo, de mangas largas, escote pronunciado y corte cavado, con un jean celeste de tiro bajo y piernas holgadas. El pantalón incorporó amplias aberturas a la altura de la cintura, intervenidas con cadenas plateadas y aplicaciones de cristales.

El look de Wanda Nara en los Martín Fierro de la Música

La conductora completó el estilismo con un clutch negro con textura, gafas de sol oscuras de marco ovalado y joyería delicada en las muñecas y los dedos. Llevó el cabello rubio suelto, con raya al medio y ondas suaves, mientras que el maquillaje luminoso, las pestañas marcadas y los labios rosa nude acompañaron la propuesta. Con esta elección, Wanda Nara volvió a apostar por una combinación que fusiona prendas urbanas con detalles de lujo y logró llamar la atención de personalidades establecidas como referentes de la moda, como Nicole Neumann.

Fotos: Salomé Areco (@salome.areco), Rocio Chamali (@rociochamali) y Nicolas Dolotowicz Peini (@dolo.jpg).