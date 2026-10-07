Nicole Neumann mostró las claves para llevar el estilo boho chic esta temporada

Nicole Neumann eligió una de las tendencias que se impone esta temporada. Se trata del estilo boho chic, el cual forma parte de su armario y se volvió su favorito. En esta oportunidad, la empresaria compartió una propuesta que combina estilo y personalidad, y deslumbró a sus seguidores.

Nicole Neumann enseñó cómo armar un look boho chic en tendencia

Nicole Neumann volvió a apostar por una de las tendencias que pisa fuerte esta temporada y enseñó cómo llevar el estilo boho chic con una propuesta que combina estampas, movimiento y accesorios protagonistas. La modelo eligió un look de inspiración bohemia en el que cada detalle aporta personalidad sin perder el equilibrio.

La protagonista del estilismo es un vestido corto de base blanca con estampado paisley, también conocido como cachemir, en tonos marrones y tostados. El diseño se destaca por sus mangas largas y acampanadas y por una falda de corte asimétrico y volátil, que aporta movimiento a la silueta y refuerza el espíritu relajado propio de esta estética.

Nicole Neumann deslumbró con un look boho chic

Uno de los recursos que utilizó Nicole Neumann para darle mayor estructura al conjunto fue sumar un chaleco corto matelasseado en verde agua. La pieza, sin mangas y con detalles bordados en un tono claro, genera un contraste delicado con el vestido y suma una textura diferente a la propuesta.

Nicole Neumann deslumbró con un look boho chic

El accesorio que marca la diferencia en el look bohemio de Nicole Neumann

Para definir la cintura, Nicole Neumann incorporó una faja ancha en azul profundo sobre el vestido. El fajín no solo estructura la figura, sino que también funciona como un elemento clave para conectar los diferentes tonos presentes en el conjunto. Este complemento elevó el look y sumó un toque más de color.

Como calzado, Nicole Neumann eligió zapatos planos y puntiagudos de gamuza en marrón oscuro, una alternativa cómoda y minimalista que acompaña el atuendo sin quitarle protagonismo a las prendas principales. La elección también permite mantener la impronta relajada y urbana.

El accesorio que marca la diferencia en el look bohemio de Nicole Neumann: faja ancha de color azul



Como broche final, Nicole Neumann sumó un collar largo de cuentas finas en tonos azules, acompañado por un llamativo dije turquesa. El accesorio retoma los colores del chaleco y la faja y demuestra cómo una pieza protagonista puede terminar de darle coherencia a un estilismo cargado de detalles.

Sin dudas, el look elegido por Nicole Neumann reúne varios de los códigos característicos del boho chic: estampados paisley, prendas con movimiento, superposición de piezas, accesorios llamativos y una combinación de tonos naturales con acentos de color.

La idea está en lograr que estos elementos convivan de manera equilibrada. En este caso, la conductora partió de una base clara y sumó marrones, tostados, verde agua, azul y turquesa para construir una propuesta colorida pero armónica. Así, Nicole Neumann mostró las claves para llevar el estilo boho chic esta temporada y demostró que esta estética puede adaptarse a looks de todos los días y que no es necesario recurrir a prendas excesivamente recargadas para incorporar esta tendencia.