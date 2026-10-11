Nicole Neumann probó una novedosa técnica de meditación y compartió su experiencia

Nicole Neumann suele encontrar en las prácticas naturales y las propuestas de bienestar una forma de conectar con su cuerpo y su mente. Fiel a ese estilo de vida, la modelo aprovechó estos días de descanso para participar de una actividad diferente que la llevó a realizar una práctica poco habitual -e innovadora- de relax.

La experiencia de Nicole Neumann con la meditación flotante

A través de sus historias de Instagram, Nicole Neumann compartió un video en el que mostró parte de una experiencia que realizó durante este fin de semana XL y que eligió para relajarse y desconectarse de la rutina. Junto a las imágenes, la modelo escribió: “Anoche meditación flotante... hermosa... ya les contaré más”.

Nicole Neumann | Instagram

Aunque no brindó mayores detalles sobre la actividad, sus palabras dejaron entrever que disfrutó de la propuesta y que tiene intenciones de contar más sobre ella en los próximos días. No obstante, se pudo saber que esta técnica es una práctica de relajación que puede realizarse en una piscina, sobre colchonetas diseñadas para mantenerse a flote. La propuesta busca generar un espacio de calma en el que las personas puedan concentrarse en la respiración, relajar los músculos y tomar distancia de las preocupaciones diarias.

Durante una sesión, los participantes suelen permanecer acostados boca arriba mientras la superficie acuática acompaña sus movimientos con un balanceo suave, tal y como aparece en las tomas del video de la conductora. Según la modalidad, la experiencia puede incluir meditación guiada, ejercicios de respiración consciente, música relajante o, simplemente, momentos de silencio.

Los beneficios de realizar esta práctica de relajación que mostró Nicole Neumann

Según los expertos en terapias holísticas, el objetivo es favorecer la conexión con el momento presente y propiciar una sensación de descanso físico y mental. En el caso de Nicole Neumann, el movimiento del agua, la temperatura y el entorno tranquilo contribuyeron a su relajación.

A lo largo de los años, la top model compartió en sus redes sociales distintos aspectos de su estilo de vida, con especial atención a la alimentación, el cuidado personal, el cuidado con el medio ambiente y las prácticas vinculadas al bienestar. En ese contexto, la meditación flotante se presenta como una nueva experiencia dentro de un universo de propuestas que buscan conectar el cuerpo y la mente.

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Por el momento, Nicole Neumann no dio más detalles sobre cómo fue la actividad ni sobre el lugar en el que la realizó. Sin embargo, su mensaje anticipó que podría compartir más información sobre esta experiencia, que eligió para disfrutar de un momento de desconexión durante este fin de semana XL.