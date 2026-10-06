Nicole Neumann reveló por qué fue denunciada por uno de sus vecinos: “Me amenazó”

Las denuncias vecinales contra famosos exponen la otra cara de las celebridades y se vuelven escándalos en el mundo del espectáculo, donde la delgada línea entre la privacidad y la exposición genera roces cotidianos. Las figuras públicas suelen quedar en el ojo de la tormenta debido a ruidos molestos, problemas de convivencia en barrios cerrados o quejas por estacionamiento , convirtiéndose rápidamente en blanco de reclamos. En esta oportunidad, la involucrada fue Nicole Neumann, quien quedó en el centro de un conflicto en su lugar de residencia. Sin embargo, lejos de llamarse a silencio, la modelo decidió romper el molde: se defendió públicamente y lo expuso en vivo durante una transmisión de streaming, revelando los detalles de un hostigamiento que cruzó los límites de una simple queja vecinal.

Nicole Neumann

La dura denuncia que le hicieron a Nicole Neumann: "Me amenazó"

Nicole Neumann decidió utilizar su canal de streaming para visibilizar el conflicto que vive en su casa de campo, un refugio natural diseñado especialmente para albergar a sus animales rescatados . Lo que debía ser un espacio de absoluta paz y desconexión se transformó en una pesadilla debido a la intolerancia de un propietario lindero. La conductora expuso en vivo la insólita denuncia vecinal que recibió y detalló el nivel de hostilidad que maneja esta persona, quien llegó a proferir graves advertencias contra las mascotas que cuida con tanta dedicación.

“Al vecino de al lado le molestan mis perros. Tan feos, que de dónde los saqué porque le ladran a su dalmata. Ahora me denunció”, relató sobre cómo comenzó la guerra entre ellos. La situación resulta aún más ridícula para Neumann si se tiene en cuenta la inmensidad del terreno y las características propias de la zona, donde el contacto con la naturaleza es el principal atractivo. “Hablamos de chacras de tres hectáreas. Se les pasan mis dos corderitos. Hasta amenazó a mis caseros que los va a hacer estofado”, expuso con profunda preocupación.

Finalmente, Nicole le dedicó una picante sugerencia al denunciante, invitándolo a mudarse a un entorno netamente urbano. “¿Qué te va a importar que se te metan dos corderitos? Andate al country de Cardales que tenes pavimento y, a lo sumo, ves un tero ahí a lo lejos”, sentenció. El panel que la acompañaba no tardaron en debatir al respecto, exponiendo que no había ningún accionar malo de parte de la modelo, y que ella era públicamente conocida por el amor que le tiene a sus animales.

Los animales de Nicole Neumann y su estilo de vida natural

La profunda conexión de Nicole Neumann con la naturaleza se materializa en Pachamama, su imponente chacra de tres hectáreas ubicada en la localidad bonaerense de Los Cardales. Este campo funciona como un auténtico santuario privado que ella misma diseñó desde su juventud con el único propósito de dar refugio y una segunda oportunidad a animales rescatados del maltrato y el abandono. Lejos del ruido urbano, la propiedad se destaca por su arquitectura colonial, su huerta orgánica autogestionada y sus inmensos terrenos verdes rodeados de una frondosa arboleda que garantiza la paz del entorno.

En este espacio de absoluta libertad cohabitan en armonía decenas de especies que pasean sin ataduras por los jardines. El ecosistema de la granja incluye a más de veinte perros rescatados, caballos , ponis , cabras , gallinas , gansos , pavos y hasta una burra llamada Rita . También forman parte del paisaje llamas y las simpáticas ovejas que caminan libremente por el patio del predio . Nicole promueve un estilo de vida sustentable y respetuoso, donde cada criatura cuenta con un sector adaptado para su bienestar y preservación, consolidando este rincón rural como su verdadero hábitat feliz.

Los animales de Nicole Neumann y su estilo de vida natural

Es por eso que, a pesar de los conflictos que empañan su tranquilidad, la modelo mantiene firme su postura en defensa de sus mascotas. Al exponer públicamente los detalles de la denuncia y las agresiones recibidas, demostró que prioriza el bienestar de su refugio frente a cualquier intento de intimidación de su entorno vecinal.

A.E