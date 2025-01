Continúan las repercusiones tras la muerte de Jorge Lanata a los 64 años en el Hospital Italiano, luego de batallar seis largos meses por su vida. Los mensajes de despedida se multiplicaron en los medios tradicionales y en redes sociales, mientras su familia le daba el último adiós en una ceremonia íntima en un cementerio de Florencio Varela. Pero todo final de una historia tiene un principio, y el momento en el que Jorge Lanata empezó a sentir esa vocación por el periodismo puede remontarse a sus primeros años del secundario.

¿Cómo comenzó su carrera Jorge Lanata a los 14 años?

Jorge Lanata nació en Mar del Plata el 12 de septiembre de 1960 y al poco tiempo se fue a vivir junto a sus padres, Angélica y Ernesto, a Sarandí, Avellaneda. A los siete años, su madre quedó postrada tras una operación cerebral, quedando al cuidado de su abuela y sus tías.

Su primera incursión en el periodismo la tuvo a los 10 años en la escuela primaria. Su maestra le pidió a él y a sus compañeros que para el día siguiente escriban una breve biografía de Conrado Nalé Roxlo, un poeta de relativa fama que también se dedicaba al periodismo gráfico. La cuestión fue que Jorge, tras preguntar y recorrer varias bibliotecas, no encontró casi ninguna información sobre la vida de Nalé Roxlo.

Jorge Lanata durante su paso por el Colegio San Martín de Avellaneda

Decidido a cumplir con la tarea encomendada, Jorge agarró la guía telefónica, buscó el nombre del poeta y allí estaba. Al atenderlo, le preguntó sin muchas vueltas: "Me llamo Jorge Ernesto Lanata y soy alumno del colegio San Martín de Avellaneda. La maestra nos pidió que averiguáramos algo sobre su vida y no lo encuentro en ningún lado, ¿usted me podría contar su vida?". La respuesta del otro lado de la línea fue positiva y Jorge pudo hacerle algunas preguntas que le sirvieron luego para hacer la tarea escolar.

Desde ese momento, comenzó a escribir en la revista del Colegio, llamada Colmena y, al poco tiempo, firmó sus primeras notas en el diario La Ciudad, de Avellaneda. Allí pudo entrevistar a René Favaloro y cubrió un día de rodaje de la telenovela Rolando Rivas Taxista.

Jorge Lanata en la redacción de la revista El Porteño

Su primer empleo formal fue a los 14 años en Radio Nacional. Allí escribía los tradicionales boletines informativos. Al ser menor, fue su papá Ernesto quien debió firmar el contrato para que su hijo pudiera trabajar. Jorge contó años después que como en ese momento no había vacantes en la planta, lo contrataron como miembro de la orquesta juvenil afectado al servicio informativo de la radio. Aprendió a escribir a máquina sin mirar, pero usando solo sus dos dedos índices. Rápidamente, comenzó a colaborar en las revistas Antena y Siete Días y produjo un programa de folclore en la radio.

A partir de ese momento, la carrera en el periodismo de Jorge Lanata, en todas las variables imaginables, tomó una velocidad vertiginosa. Trabajó con Eduardo Aliverti en su programa Sin Anestesia, integró el staff de la revista El Porteño, que llegó a dirigir y fue uno de los fundadores del diario Página 12. Luego se abrió paso en la televisión. Junto a Adolfo Castello hizo Día D por América TV, por el que obtuvo sus dos primeros Martín Fierro, que se le sumó un tercero por su programa Rompecabezas por Rock and Pop.

Jorge Lanata rodeado de libros

Jorge Lanata también incursionó en el género documental. El primero fue Deuda, ¿quién le debe a quién?, del año 2004. Unos años después produjo 26 personas para salvar el mundo para el canal Infinito. Condujo uno de los programas periodísticos más exitosos en la historia de la televisión: Periodismo para todos (PPT) que salió al aire por primera vez en 2012 por Canal 13. Estuvo en el aire durante 12 temporadas.

En octubre de 2008, Lanata se subió a los escenarios de la revista La rotativa del Maipo, un espectáculo que contó con una orquesta en vivo de 14 músicos y 30 artistas en escena. Desde 2012, condujo el exitoso programa de radio Lanata sin Filtro, por Radio Mitre. Su largo camino en el periodismo dejó huella, siendo para muchos el exponente a seguir. Su legado y recuerdo seguirán vigentes.