Calu Rivero está en la búsqueda de una niñera, pero no de cualquier niñera. La actriz y modelo compartió en sus historias de Instagram una insólita lista de requisitos que rápidamente generó revuelo en redes sociales. Con un enfoque que va más allá de lo convencional, Calu busca a alguien que no solo cuide de sus hijos, Tao (2 años) y Bee (5 meses), sino que también se adapte a su estilo de vida nómade y comparta su particular filosofía de crianza.

“No busco a alguien que ‘le guste estar con niños’ nomás. Busco a esa persona que entienda el arte de cuidar, de acompañar, de sostener”, explicó la actriz en su convocatoria. Además, destacó que su familia es “nómade” y que se mueve constantemente, por lo que la niñera ideal debe ser alguien que “vibre con eso, que sea parte del ritmo, que tenga esa chispa de organizar sobre la marcha y hacer que todo fluya”.

Para encontrar a la candidata perfecta, Calu diseñó un cuestionario detallado que las postulantes deben responder y enviar al correo electrónico [email protected]. Entre las preguntas, hay algunas prácticas, como si las aspirantes saben cocinar, manejan (especialmente por caminos de tierra) y si se llevan bien con el orden y la limpieza. “No digo obsesión, pero que todo fluya y esté limpio”, aclaró.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las preguntas de corte más personal y filosófico. la modelo pidió a las candidatas que describan “¿Quién sos?”, incluyendo nombre completo, edad y estado civil, con la aclaración de que “no es lo mismo estar libre que tener equipo detrás”, en referencia a la disponibilidad que requiere el puesto. También preguntó: “¿Cuál es tu magia?”, refiriéndose a lo que hace única a cada aspirante, y “¿Cuál es tu superpoder?”, entendido como su principal fortaleza. Incluso quiso conocer la “kriptonita” de cada una, es decir, aquello que podría ser una debilidad.

La particular vida de Calu Rivero y su familia: entre el campo y los viajes

Calu Rivero vive actualmente en José Ignacio, Uruguay, junto a su pareja, Aíto de la Rúa, y sus dos hijos. Aunque se ha alejado de los medios y la actuación para enfocarse en la maternidad, la actriz mantiene un ritmo de vida activo, con viajes frecuentes a Buenos Aires. Por eso, otro de los requisitos para la niñera es que disfrute del campo, ya que, como advirtió, en su hogar “hay más verde que wifi”.

La convocatoria no pasó desapercibida y las redes estallaron. A pesar de las críticas recibidas, según la famosa, la respuesta fue inmediata y masiva. “Wow! Increíble la cantidad de mensajes que recibí. Gracias”, escribió en una de sus historias, mostrando su sorpresa por el interés que generó su búsqueda.

Por último, con un cierre que refleja el espíritu de su llamado, invitó a las interesadas a enviar sus respuestas detalladas y concluyó: “Si sentís que este viaje es para vos, te leo con ganas. Vamos a ver qué destino nos cruza”.

Esta insólita lista de requisitos no solo revela el cuidado que Calu Rivero pone en la crianza de sus hijos, sino también su deseo de encontrar a alguien que comparta su visión de vida. Sin duda, una convocatoria polémica que dejó a muchos reflexionando sobre lo que significa ser una niñera en el mundo de Calu.