Interna en Casados Con Hijos: Marcelo De Bellis habló sobre su pelea con Darío Lopilato

Pese a haber sido emitido por el canal de las tres pelotas hace más de 15 años, Casados Con Hijos sigue siendo uno de los programas más queridos de los argentinos a día de hoy, con constantes repeticiones en la televisión y usuarios que utilizan distintos momentos del programa para hacer memes en Internet. Tal fue el éxito de la serie, que los creadores adaptaron la producción televisiva a una obra teatral, con el elenco original, que rápidamente se convirtió en un fenómeno de la calle Corrientes.

Sin embargo, no todo es felicidad tras bambalinas, ya que en las últimas semanas se reveló que había una interna entre dos actores: Marcelo De Bellis, que interpreta a Dardo Fuseneco, y Darío Lopilato, que interpreta a Coqui Argento. La razón del conflicto se debía, según especulaciones, a un conflicto por el protagonismo en el escenario y otros problemas de hace muchos años que nunca habrían podido solucionar.

El elenco de Casados Con Hijos.

Marcela Tauro habló sobre la polémica en Intrusos y reveló: “Se conocen hace mucho, hacen teatro, hicieron juntos televisión. Antes se llevaban bien. Esto empezó hace uno o dos años atrás. Ahora están trabajando y haciendo un exitazo. Uno de afuera dice: ‘Se llevan bárbaro’”. La panelista luego agregó: “El escándalo no fue ahora, fue el año pasado o el anteaño. No se hablan”.

Tras esta primicia de la panelista, los periodistas de Socios Del Espectáculo fueron a buscar la palabra de Bellis y tratar de entender de qué trataba esta interna. “Me dijeron que hay un conflicto entre vos y Darío, entre Dardo y Coqui Argento”, lanzó el cronista de Socios, abriendo la conversación.

Marcelo De Bellis habló sobre la polémica entre él y Darío Lopilato.

“Bueno, qué sé yo. No, con Darío somos familia, siempre lo fuimos. Pero bueno, no sé”, respondió De Bellis, mostrándose muy pacifista para no crear un drama. El periodista le retrucó y le preguntó por qué creía que se había originado ese rumor, a lo que el actor contestó: “Ah no sé, ya me hacés una contra pregunta que me acotás”.

Marcelo continuó justificándose, mostrando que no había ningún conflicto entre ambos. “Bueno sí, hoy Beatriz, la mamá de Darío, me ofreció ir a Canadá como no conozco”, lanzó, así como también reveló que su hijo Bastián se lleva muy bien con los de Luisana Lopilato, la hermana de Darío. “Mi hijo juega con los juguetes de los hijos de Lu. Mi nene le dice ‘tío’ a Darío. Somos familia. Nunca pasó nada, jamás”, aseguró.

Para concluir, el actor que interpreta a Dardo Fuseneco, quiso reiterar una vez más que entre los actores estaba todo más que bien. “Entre Darío y yo no hay problemas de ego, de guita ni de nada. Estamos disfrutando. Seríamos dos pelotudos si hacemos eso, chau”, cerró De Bellis.

