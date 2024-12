Los ensayos de Margarita, el spin off de Floricienta, para los escenarios del Movistar Arena en el 2025, requieren mucho esfuerzo por parte de los actores y las actrices, que practican para llevar su talento al máximo nivel. Sin embargo, en algunas circunstancias se les puede salir de las manos, como a Isabel Macedo, que el pasado 14 de noviembre, lamentablemente, sufrió un fuerte golpe en la nariz mientras se ponía en su papel de villana.

Desde entonces, la actriz está atravesando un momento de drama y sufrimiento, con una queja por mala praxis incluida. En el momento del golpe, la artista preocupó a sus compañeros frente a la cantidad de sangre y al hinchazón que se desencadenó como consecuencia de la lastimadura.

Frente al llamado de atención, la llevaron a ver un médico porteño que le realizó las curas necesarias y la mandó a su casa a descansar porque, según aparentaba, era solamente un golpe que no iba más allá de eso.

La historia de Isabel Macedo antes de enterarse que no fue solo un golpe.

Preocupación por la salud de Isabel Macedo

La intérprete de Delfina en Floricienta, Isabel Macedo, está atravesando un difícil momento en términos de salud. Después del golpe en los ensayos de Margarita, la actriz no se conformó con el diagnóstico del medio y, frente a los dolores y la dificultad para respirar, decidió visitar a otro especialista.

Así, la mediática oriunda de Salta, fue al médico en su provincia para denunciar su dolor que no cesaba, algo que le llamaba la atención por el diagnóstico del médico porteño, que le restó gravedad al asunto y no pudo notar lo que realmente le estaba pasando a Isabel.

En este sentido, la actriz compartió en sus redes lo que estaba atravesando en las últimas horas, que fue motivo de una tristeza y una impotencia enorme. “No sé ni cómo empezar a contarles lo que descubrimos hoy”, comenzó y soltó: “Me seguía doliendo mucho la nariz, entonces fui al médico. Abrimos ahí la tomografía que me hice en Buenos Aires, que el informe decía que no tenía nada”.

“Era sólo un golpe, supuestamente, y tengo tres fracturas en la nariz. ¡Lo que lloré!”, agregó, alertando a todos sobre el verdadero diagnóstico. De todas formas, aclaró: “No es que quería llorar, pero se me caían las lágrimas de la impotencia, de no haber sabido en el momento. Igual ya está. Tengo que pensar para adelante, ver qué hago”.

Así, contó cuál va a ser la solución que le brindaron los médicos para poder concluir con el problema y que ella pueda estar bien con su salud: “Me van a tener que operar, les quería contar eso”.

Isabel Macedo atraviesa un momento difícil despues de golpearse en los ensayos de Margarita.

También, en otra historia de Instagram agregó: "Con razón me estaba costando tanto respirar. Me seguía doliendo tanto…y yo justificando que era el golpe”.

De esta manera y con un mensaje un tanto oculto, Isabel Macedo demostró su angustia y enojo con el médico que le hizo creer que no tenía nada.

”En Salta. Donde nacieron mis hijas. Un lugar en el que hay médicos increíbles. Lo digo porque hace 8 años vivo acá y cada vez que pasa algo lo primero que escucho es: ‘Andate a BA que te vea un médico allá’. Nada que ver chicos. Aca hay médicos espectaculares”, agregó en otra de sus historias, en la que mostró el proceso de sus fracturas y la visita a los médicos salteños.

Con una angustia tremenda, Isabel Macedo compartió en sus redes su tristeza y demostró haber pasado unos días difíciles, no solo por el dolor, sino también por el enojo de no haber notado que lo que le pasó sí era grave.

De todas formas, ya se encuentra sometida a una recuperación y permanece en manos de médicos de confianza, que trabajan para que vuelva a estar brillante como siempre.

