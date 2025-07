Iván de Pineda ha sabido construir su carrera como modelo de alta costura en pasarelas alrededor de todo el mundo y, actualmente, trabaja como conductor de televisión. Gran parte de su trayectoria profesional se dio en compañía de su actual pareja, Luz Barrantes, a quien conoce desde que tienen 12 años, y aunque están juntos hace más de 20 años, no tienen hijos.

Iván de Pineda reveló por qué no tiene hijos a sus 48 años: “son una elección”

Ivan de Pineda es reconocido a nivel mundial por trabajar con marcas como Versace, Gucci, Kenzo, Moschino, Diesel, Calvin Klein, Jean‑Paul Gaultier, Valentino y Dior Actualmente se desempeña como conductor de televisión en Argentina y es conocido también por su amor a los viajes. Está en pareja hace más de dos décadas con Luz Barrante y conviven desde 2018, sin embargo, por el momento la pareja ha decidido no tener hijos.

Respecto a la posibilidad de tener hijos, de Pineda sostuvo: “La paternidad siempre es un tema pendiente. Los hijos son parte del perpetuarse y son una elección. Creo que en algún momento van a llegar. Me imagino cumpliendo el rol de padre”. De esta manera, dejó en claro que si bien, es posible que vaya a suceder pronto, sí es algo que anhela.

Sobre su relación con Luz, a quién conoce desde los 12 años, y con quien ha compartido cientos de momentos, incluso antes de formar pareja, Ivan sostuvo: “Me parece que es una compaginación de situaciones en las que uno elige y se elige. Y creo que el mérito está todo de parte de ella, que es una genia. La verdad, estoy muy contento”.

Si bien, el modelo desea en algún momento ser padre, considera que el matrimonio no es algo que esté en agenda para él y para Luz: “Después de tantos años me parece que tenemos más que claro qué es lo que se ha elegido y cuál es el camino. Está buenísimo la libreta roja y ese tipo de cosas, pero tampoco es una situación que, a ver, cómo te lo puedo decir... no nos quita el sueño, o que nos marque o nos ponga en determinado lugar. No me parece que venga por ese lado”

A lo largo de una destacada trayectoria en la moda internacional y en la televisión argentina, Iván de Pineda ha mantenido una vida personal reservada y estable junto a Luz Barrantes. Más allá de que el modelo siempre se mantuvo lejos del ojo mediático, ha decidido compartir un aspecto muy personal de su vida que sin dudas se alejan de los mandatos tradicionales.

