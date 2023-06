Ivana Nadal utilizó sus redes sociales para compartir una serie de fotos y videos mostrando su microbikini azil que marcó tendencia desde sus vacaciones en Tulum, México.

La modelo se mostró vistiendo un traje de baño de dos piezas con uno de los colores más utilizados de la temporada. El conjunto tiene un corpiño triangular adornado con volados, y lo completa una bombacha colaless cavada con tiras ajustables en los costados.

La historia de Ivana Nadal.

Además, Ivana completó su outfit con unos lentes de sol negros opacos de Prada junto a un par de aros metálicos con forma de corazón. En cuando a su peinado, Nadal eligió tenerlo recogido para mantenerlo casual y relajado.

Ivana Nadal se encuentra desde hace un tiempo vivienro en México, desde donde muestra su colección de trajes de baño, además de lucir otras marcas con las que trabaja y difunde sus productos.

¿A qué se dedica Ivana Nadal en México?

Desde sus historias, la modelo compartió con sus seguidores: "Había elegido viajar todo el mundo. Despierta mi consciencia y empiezo a comunicar desde otro lugar. Estaba frenada económicamente. En ese tiempo decido viajar pero vivir en algún país. Armé todo para eso. Yo laburo con el Instagram. Es una herramienta de trabajo espectacular. Se hacen canjes. Es un trabajo y se hace por las redes. Terminamos viniendo en Tulum con mi perro y Jose, mi amiga, mi hermana y mi manager.".

Por último, Ivana Nadal cerró su historia revelando a que se dedica en Tulum: "Me hallo acá, me alquilo un departamento lindo acá. Vendo mi casa en Argentina y con lo que me dieron empiezo un desarrollo inmobiliario".