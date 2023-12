Javier Milei dio su primera entrevista televisiva desde que es presidente y fue el invitado de lujo de Mirtha Legrand junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El mandatario había sido el primer asistente al programa de la diva cuando estrenó nueva temporada y había prometido que, en caso de llegar a ser presidente, volvería a sentarse junto a ella.

Javier Milei se refirió a los cambios que desea implementar durante su gestión y habló del DNU que generó polémica durante su primer semana en ejercicio. Luego, aseguró que Karina Milei es quien maneja su dinero y aseguró que no puede donar su sueldo, como hacía cuando era diputado.

“Donaba mi dieta como diputado. Ahora tengo un problema de incompatibilidad que antes no tenía. Antes podía dar conferencias y ahora no. Entonces no estoy donando el sueldo porque básicamente estoy pagando los gastos”, explicó Milei y Mirtha quiso saber cuánto gana. “No sé, nunca miré el sueldo. Mi dinero lo maneja mi hermana. En casa de herrero, cuchillo de palo”, dijo.

Las frases de Javier Milei sobre Fátima Flórez

Además de lo político, Javier Milei no pudo eludir las preguntas de Mirtha Legrand sobre Fátima Flórez y su relación.

"¿Se va a casar usted?”, consultó la diva y el presidente no dudó. “Yo no creo en los contratos eternos”, disparó y aseguró que no tiene intenciones de tener hijos con la comediante, quien lo acompañó en el detrás de escena. "Tengo hijos de cuatro patas".

Luego, la conductora quiso indagar sobre las versiones de que se comunica con sus perros. “¿Usted les habla a sus perros? ¿Es cierto que le contestan?” preguntó ella. “Mire, vamos a ponerlo en estos términos. Si lo que dicen es cierto, de que además son mis estrategas, son los mejores del mundo. En dos años llegué a ser presidente. Así que voy a hacer que tanto a Conan, como a Murray, Milton, Robert y Luca no me los contraten. Necesitamos seguir sosteniendo el Gobierno”, disparó Javier Milei.