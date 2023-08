Javier Milei se consagró como el candidato a presidente más votado en las PASO, y eso trajo mucha polémica en las redes sociales. Los usuarios se comenzaron a cuestionar el por qué de este triunfo y defenestraron a los votantes del candidato de La Libertad Avanza por votarlo. Lali Espósito fue una de ellos.

"Qué peligroso. Qué triste", escribió en su cuenta oficial de Twitter Lali Espósito. Rápidamente, los usuarios salieron a liquidarla por ir en contra de Javier Milei, y ella no dudó en responder con su ideología. "No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente", expresó en su fuerte descargo.

El descargo de Lali Espósito

Por supuesto que los medios le preguntaron a Javier Milei qué tiene para responderle, pero cuando le preguntaron por Lali Espósito, el candidato a presidente reconoció que no sabe quién es. "Perdón, pero no sé quién es. Qué sé yo, yo escucho los Rolling Stones o escucho ópera. Entonces no soy muy idóneo en música popular", se sinceró.

Muchos lo tomaron como un ninguneo por parte de Javier Milei a Lali Espósito, pero en una reciente nota que dio en A La Tarde, aclaró todo y no dudó en responderle a la cantante con los preceptos de la Libertad.

Javier Milei le respondió a Lali Espósito y destrozó a los artistas que contrata el Estado

Si hay alguien que no tiene pelos en la lengua para dar su más sincera opinión, ese es Javier Milei. Y por supuesto que el candidato a presidente por La Libertad Avanza no se achicó con Lali Espósito, a quien le respondió sin piedad.

El notero de A La Tarde empezó preguntándole a Javier Milei sobre la primera respuesta que dio cuando le consultaron por Lali Espósito, cuestionándole si realmente fue para ningunearla. "¿Qué, acaso hay problema en que me gusten los Rolling Stones?", planteó con cierta indignación.

Javier Milei le contestó a Lali Espósito

"Yo no le respondí. A mí me preguntaron y yo dije que me gustan los Rolling Stones. ¿Acaso es un delito que me gusten los Rolling Stones?", siguió Javier Milei. Y cuando el político le marcó al notero que no sabe qué dijo Lali Espósito, él le explicó en detalle cuáles fueron los dichos de la cantante.

"Yo creo que la libertad no es peligro. O sea, me parece que el sistema basado en la libertad es lo mejor que nos podría pasar", respondió Javier Milei al escuchar que a Lali Espósito le daba miedo el resultado de las elecciones y que lo consideraba peligroso.

Javier Milei es el principal militante de que hay que achicar el Estado y reducir el gasto público, por lo que en su plan de gobierno propone una dura reforma de la estructura estatal. Entonces, el cronista le planteó que en algún momento podría ser, como presidente, el encargado de contratar artistas, como suelen hacer. Pero él los destrozó.

"Los que son contratados por el Estado son parte del problema, no de la solución. Viven del esfuerzo ajeno. Viven de la plata que se le roba a los argentinos de bien vía impuestos. Para mí, las cosas te las tenés que ganar sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, no robándole a la gente", lanzó Javier Milei.

