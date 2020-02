El guiño buena onda entre Jennifer Aniston y la China Suárez

Desde su cuenta oficial de Instagram, la China Suárez (27) compartió una grabación en la que muestra el vínculo virtual que tuvo con Jennifer Aniston (51). Así es, totalmente sorprendida, la intérprete contó que la diosa internacional le dio like a una de sus fotografías y fue furor.

"Cuando @jenniferaniston te da like @ctilburymakeup", escribió la reconocida actriz argentina en las stories de sus redes sociales luego de que sus fanáticos se lo mostraran a través de la web y, de inmediato, la historia recorrió el mundo digital.

Tras pasar unas vacaciones que empezaron con sus amigos y terminó de la manera más familiar, junto a su mamá y su hija menor en Europa, la pareja de Benjamín Vicuña (41) se encontró con esta sorpresa pero además, en su regreso, enfrentó a las cámaras y habló de su embarazo.

"Uno se cansa la verdad, es que pasa eso. Hablan, hablan, confirman y debaten, y después uno tiene que ser buena onda. Soy bastante frontal y me cuesta caretearla. Me siento así, entonces no tengo ganas de decir nada. Hay una cosa constante de meterle presión a la mujer y no entiendo por qué", expresó en diálogo con Angel de Brito (43) en Los Ángeles de la Mañana.