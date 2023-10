Martín Insaurralde está en el medio del escándalo después de que aparecieran videos e imágenes de sus vacaciones en España en plena licencia del ex Jefe de Gabinete bonaerense.

Las postales fueron publicadas por la modelo e influencer en sus redes sociales donde mostró su descanso en un yate de lujo, con los regalos millonarios que le hizo Martín Insaurralde y también donde se expuso en la cama junto a él.

Este escándalo le valió a Martín Insaurralde su renuncia a su cargo en la jefatura de gabinete provincial y también la mira y cuestionamiento por los gatos efectuados con dinero del Estado.

Además del foco en el intendente, Jésica Cirio también está en la mira y su reacción ante esta situación. Sin embargo, la modelo y conductora hizo caso omiso en sus redes a la polémica y no hizo referencia a nada de lo sucedido.

Sin embargo, en redes sociales también aparecieron pruebas de que la relación entre Martín Insaurralde y Clerici comenzó mucho antes del divorcio con Jésica.

El alarmante dato que reveló Florencia de la V sobre cómo se enteró Jésica Cirio

En medio de esta polémica, en Intrusos revelaron más detalles de este affaire y también cómo se enteró Jésica Cirio de este romance entre Martín Insaurralde y Sofía Clerici.

“Insaurralde llegó tarde al parto de Chloe con el perfume de Clerici”, dijo Florencia de la V en el ciclo.

El tatuaje de Sofía Clerici que confirmaría la infidelidad de Insaurralde.

Tal como confirma la conductora, este romance data de 2017, año en el que nació la pequeña hija de Jésica y Martín. Sin embargo, desde Gossipeame dan por sentado que el amorío empezó mucho después en 2020.

Pruebas de infidelidad Martín Insaurralde

De acuerdo al registro de las historias de Instagram de Sofía Clerici hay indicios de que la historia comenzó mucho antes, dejando pistas. "Si ven abajo del Shhh Shhh dice Martín", confirmó Pochi. Luego mostró un tatuaje de Sofía. "La frase 'How nice to have found you' tatuada con una M en el inicio data del 2020", señaló la periodista, adjuntando tres fotografías en donde se puede evidenciar que efectivamente está la inicial de Martín Insaurralde en el cuello de Sofía.