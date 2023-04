El fin de semana pasado Bizarrap estalló el Hipódromo de Palermo con sus tres shows de música en vivo ante 20mil espectadores. Famosos y figuras del mundo del espectáculo se hicieron presente para disfrutar del concierto del icónico productor. Jimena Barón no se quiso perder la oportunidad de ver el espectáculo y estuvo acompañada por su novio Matias Palleiro, su hijo Momo y Gianluca, el hijo mayor de su ex pareja, Daniel Osvaldo.

Cabe destacar, que el hijo único de la actriz y el hijo de 17 años del ex futbolista mantienen una excelente relación, por lo que lo invitó a gozar y divertirse del BZRP Live Tour del músico argentino que la viene rompiendo en el mundo de la música.

Jimena Barón, Morrison y Gianluca, el hijo mayor de Daniel Osvaldo

Desde su cuenta de Instagram, Jimena Barón compartió imágenes de lo que fue el fin de semana con Momo y Gianluca: ‘’Te amamos’’ escribió la cantante, arrobando a Bizarrap, en una postal donde se los ve muy sonrientes durante el concierto del viernes, demostrando lo mucho que disfrutaron de la experiencia en vivo

Gianluca y Momo

El sábado temprano, J Mena nuevamente recurrió a sus redes para mostrar como se divierten Momo y Gianluca: ‘’Momo lo enchufó a la realidad virtual’’, expresó la cantante acompañada por una foto de los medios hermanos experimentando con un visor de RV.

Bizarrap hizo vibrar el Hipódromo de Palermo con el BZRP Live Tour

El jueves pasado, el joven productor y músico argentino Bizarrap abrió su BZRP Live Tour, convirtiéndose en un momento único e histórico para el DJ, debido a que fue el primer concierto en vivo que realizó en Buenos Aires.

Bizarrap

Ante 20mil espectadores, Bizarrap arrasó en el Hipódromo de Palermo y deslumbró con un show de luces, efectos especiales increíbles, efectos 4D y sistemas de sonidos que prometían una experiencia única.

“Gracias Buenos Aires. No sé si saben pero este es mi primer show propio. Esto es muy emocionante para mí que haya tanta gente. No sé de donde me salen las palabras porque se los juro estoy muy emocionado. Estoy muy contento. Muchísimas gracias", expresó el compositor muy agradecido al final de la velada de su icónico show.

