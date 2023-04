Jimena Barón pasó un domingo completísimo junto a su hijo Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo.

La actriz mostró en sus Historias de Instagram que fueron a comer hamburguesa a un local de comidas rápidas y escribió: "Tan domingo". En sus manos, el pequeño llevaba una pelota de fútbol.

Evidentemente darse un gusto gastronómico es una de las actividades favoritas de madre e hijo para los fines de semana.

Jimena Barón le cortó el pelo a su hijo Momo.

Luego, Jimena Barón mostró una imagen de Momo Osvaldo con el pelo más corto y peinado. "Hice de peluquera y a dormir. Sean felices", señaló la también cantante.

De esta manera, dejó en claro que es una mamá multifacética y, sin dudas, tiene una gran habilidad para la peluquería.

Jimena Barón y Momo Osvaldo.

Jimena Barón le dedicó un sentido mensaje a Momo: "Sos de otro planeta"

viajó a Brasil a pasar Semana Santa junto a su hijo, Morrison Osvaldo, y su pareja, Matías Palleiro. Los días de relax junto a Momo y algunos recuerdos que tenía guardados en su teléfono hicieron emocionar a la artista que compartió con sus seguidores las tiernas postales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jimena Barón compartió una emotiva publicación con sentidas palabras dedicadas a su hijo: "Nunca no fuimos Increíblemente felices juntos y así será toda la vida. Siempre sonriendo, siempre lleno de amor".

Como si eso fuera poco, la intérprete de "Mi Felicidad", agregó: "Sos lo mejor, lo más fácil y lo más hermoso que me pasó en la vida. Nunca nadie me miró y me amo así como vos. Te amo Momo de la felicidad. Sos de otro planeta".

En dicha publicación, Jimena Barón agregó un video en el que Momo era apenas un bebé y ella lo hacía bailar mientras él reía a carcajadas. Los seguidores se enternecieron al ver las imágenes que publicó la artista.