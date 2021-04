Jimena Barón le ofreció a un ex ser niñero de Momo: sorpresiva reacción

En medio de su parición mediática y lanzamiento de nuevo tema, Jimena Barón volvió a estar en boca de todos. La Cobra comenzó una nueva etapa en su carrera - este año estará en La Academia como jurado- y además, está soltera.

Recordemos que tras su vuelta, la cantante sorprendió al revelar que se había separado del Tucu López. Pese a esto, la dupla parece haber terminado en buenos términos ya que según contó el actor, extraña muchísimo a Morrison, el hijo de Jimena junto a Daniel Osvaldo, y ella le dijo que podía cuidarlo.

“Igual, si lo extraña, lo puede cuidar; no me lo ofreció y yo estaría encantada de que lo tuviera unos días ¡No hay problema! Pero sí, es un niño muy particular”, dijo Jimena en diálogo con Los ángeles de la mañana.

Pese a que algunos tildaron el comentario de la artista como un poco irónico, el Tucu aseguró que entre los dos está todo bien. "No tenemos vínculo de amistad, por lo menos ahora... Está todo muy bien. Creo que lo que dice de Momo lo hace a modo de chiste, la cosa está muy bien”, le dijo a Paparazzi desdramatizando.

Jimena Barón apareció en LAM y dio los motivos de su ausencia: "Tenía ataques de pánico"

Jimena Barón habló de todo con Ángel de Brito. En un esperado mano a mano, la cantante se sometió a las preguntas de las "angelitas" en LAM.

La Cobra, en primer lugar, habló de su prolongada ausencia de las redes sociales y los medios. "Tuve ataques de pánico. Gasté mucha plata en terapia. Me van a ver con canjes de acá a dos años", dijo en el móvil.

Luego, se refirió al poder de "influencia" que tiene desde sus diversas plataformas. "Yo no puedo influenciar si me mando tantas cag..Los artistas tenemos ego y nos quedamos con un comentario malo y no con los diez buenos", tiró.

