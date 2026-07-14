Jimena Barón sufrió un insólito robo en Estados Unidos y compartió su enojo en las redes: "Estoy peleada con Matías"

Jimena Barón compartió su indignación en redes sociales tras sufrir un insólito robo en Estados Unidos, donde se encuentra con su familia por el Mundial 2026. Además, la cantante contó la discusión que tuvo con su pareja Matías Palleiro por lo ocurrido y llamó la atención de los usuarios.

La indignación de Jimena Barón en Estados Unidos: "Nos chorearon el cochecito"

Jimena Barón vive la experiencia del Mundial 2026 en Estados Unidos junto a su pareja, Matías Palleiro, y sus hijos, Momo y Arturo. Sin embargo, en medio del viaje familiar, la artista vivió un momento de mucha bronca al ser víctima de un robo dentro del hotel donde se hospeda.

Fiel a su estilo, Jimena Barón recurrió a sus historias de Instagram para contarles a sus seguidores lo sucedido y descargarse con total sinceridad. Según explicó, una persona que también se encontraba en el establecimiento se llevó el cochecito de Arturo, fruto de su relación con Matías Palleiro.

Visiblemente enojada, Jimena Barón publicó un video acompañado por una contundente frase: "Qué bronca la pucha madre". En las imágenes explicó la situación y reveló las medidas que tomó apenas descubrió el faltante. "Puse carteles por todo el hotel porque nos chorearon el cochecito. Alguien lo tiene, eso es lo que me da bronca", expresó indignada.

Minutos más tarde, la influencer volvió a manifestarse sobre el tema y aclaró que el problema no era el valor económico del objeto, sino el robo en sí. "Bueno... se comprará uno mañana, ese no es el tema gracias a Dios. Es esa sensación de mierda que te choreen un cochecito", manifestó. Luego profundizó sobre el problema que les generó la situación en plena estadía: "Aparte llevarse un cochecito, es obvio que un bebé se quedó sin movilidad y una madre que se va a quedar sin espalda".

Jimena Barón

Como si eso fuera poco, Jimena Barón también cuestionó la respuesta que recibió por parte del resort. Según contó, desde el establecimiento le informaron que no había cámaras de seguridad en los pasillos ni en los sectores donde desapareció el cochecito, por lo que solo le ofrecieron completar una hoja para dejar constancia del hecho.

Con su característico humor, aunque todavía muy molesta, la intérprete de La Cobra ironizó: "No hay cámaras de seguridad en las habitaciones ni pasillos, me dijeron. Me hicieron llenar un formulario que seguramente lo va a leer la tatarabuela de Donald en el cielo. Perdón por las malas palabras, estoy indignada".

Antes de cerrar el tema, Jimena Barón volvió a lamentar la pérdida y explicó el problema práctico que ahora deberán afrontar durante el resto del viaje. "Amábamos ese cochecito y encima ahora hay que seguir a la selección con un bebé a upa que pesa aproximadamente 23 kilos en ayunas", aseguró entre la bronca y el humor. Por último, se mostró recorriendo los pasillos del lugar y comentó: "Yo pasando con música por todas las habitaciones para quebrar al delincuente".

Jimena Barón sufrió un insólito robo en Estados Unidos y compartió su enojo en las redes

La furia de Jimena Barón con su pareja tras ser víctima de un robo en Estados Unidos

Más allá de su enojo por el robo, Jimena Barón también reveló que el episodio derivó en una fuerte discusión con Matías Palleiro. Según explicó, ella le había pedido que ingresaran el cochecito a la habitación, pero él decidió dejarlo unos minutos afuera, una decisión que terminó desencadenando el inesperado episodio.

Sin filtros, la actriz confesó que todavía seguía molesta con su pareja y que ni siquiera podía tomarse la situación con humor. "Por supuesto que estoy peleada con Matías, que todavía no puedo hacer humor al respecto porque estoy peleada en serio", comenzó explicándole a las personas que la siguen en Instagram.

Acto seguido, detalló: "Él dijo 'lo dejamos acá afuera un toque' y yo le dije que no lo dejara. Y me dijo 'sí, no sé qué' y como él tiene sus modos se anula con lo que le digo. La segunda vez que se lo decía y ¿qué pasó? Se lo chorearon".

De esta manera, Jimena Barón sufrió un insólito robo en Estados Unidos y compartió su enojo en las redes. Lo que comenzó como un viaje familiar terminó convirtiéndose en una anécdota para el olvido y si bien ella aseguró que podrán comprar otro cochecito para su hijo Arturo, dejó en claro que su molestia pasa por la impotencia de haber sufrido un robo y por las complicaciones que esto genera para trasladarse de un lugar a otro con su pequeño.