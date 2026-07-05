La maldad de Matías, el novio de Jimena Barón, que hizo estallar a la actriz: “El día de los dinosaurios”

Jimena Barón y su pareja, Matías Palleiro se encuentran en Estados Unidos siguiendo de cerca el Mundial 2026. Momo, el hijo mayor de la actriz, se había quedado en Buenos Aires unos días debido a compromisos escolares. No obstante, este fin de semana, el adolescente viajó rumbo a Norteamérica para reencontrarse con su mamá, su hermano y el empresario. En este marco, fue recibido de una manera más que especial: dos dinosaurios vivientes se apersonaron en pleno aeropuerto.

Jimena Barón y Matías Palleiro sorprendieron a Morrison al llegar a Estados Unidos

Por primera vez, Morrison, el hijo mayor de Jimena Barón viajó solo en avión. Lo hizo en compañía de un equipo especializado de la aerolínea en lo que respecta a la asistencia al viajero. Para recibirlo y celebrar esta travesía, la cantante y Matías Palleiro se vistieron con disfraces de dinosaurios generando un gran revuelo en las instalaciones aéreas.

Momo y los dinosaurios | Instagram

“Llegó Momo y llegaron los dinosaurios”, escribió la influencer al pie del reel que compartió en su cuenta personal de Instagram. El adolescente no entendía lo que estaba pasando ya que al bajar del avión y al dirigirse al interior del aeropuerto, una persona desconocía lo grababa con el celular, mientras ella y su novio estaban dentro de grandes disfraces jurásicos.

Al ver que se trataba de su madre, el chico se tapó la cara con sus manos como señal de no poder creer lo que estaba ocurriendo. “Mamá pará por favor”, se lo escuchó decir, mientras ellos bailaban a su alrededor. “Aunque me encantó la sorpresa, no lo vuelvan a hacer nunca más”, cerró.

La maldad de Matías que hizo estallar a Jimena Barón

Mientras esperaban el arribo del vuelo que traía de regreso a Momo, Jimena Barón y Matías Palleiro aprovecharon la espera para divertirse a su manera. En las historias que la cantante compartió en sus historias de 24 horas, mostró el detrás de escena de la sorpresa que le prepararon al adolescente, donde el especialista en marketing no perdió la oportunidad de hacer algunas travesuras por la terminal aeroportuaria.

Con un enorme disfraz de dinosaurio, Palleiro se dedicó a sorprender a quienes se cruzaban en su camino. En uno de los videos, se lo ve acercándose a dos niñas, que al advertir su presencia salen corriendo entre gritos. "Matías aterrando a criaturas", escribió Jimena con humor sobre las imágenes, mientras ella reía sin parar. En otro de los clips, un perro comienza a ladrarle insistentemente al ver al particular personaje. "El día de los dinosaurios", señaló la artista, en alusión a la divertida jornada en la que finalmente se reencontraron con Morrison.

Matías Palleiro vestido de dinosaurio | Instagram

De esta manera, Jimena Barón compartió uno de los momentos más especiales de su maternidad al recibir a Momo de una forma muy particular. Junto a su pareja, Matías Palleiro, mostró la emoción, el humor y la complicidad que marcaron el esperado reencuentro, dejando en claro que, la conexión con el adolescente encuentra espacios de diversión y complicidad en donde quiera que estén.