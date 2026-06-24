Jimena Barón y Tomás Palleiro compartieron su primer mundial junto a Arturo: las tiernas fotos en Dallas

Con ganas de regalarse otro viaje y sumarse a la hinchada que alienta a La Scaloneta, Jimena Barón viajó junto con su pareja, Matías Palleiro, y su pequeño hijo, Arturo, rumbo a los EE.UU. “Cada día te quiero más ¡Que lujo ser argentino!”, posteó la actriz en su Instagram, junto a una serie de fotos de su paso por el AT&T Stadium, donde la Selección Nacional obtuvo su victoria por 2-0 contra Austria.
“¡Allá vamos!”, había adelantado Jimena, quien el 14 de junio celebró el primer añito de su bebito. La Copa del Mundo se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, razón por la que Barón, como muchos argentinos, armó valijas con destino a Miami, primera escala de esta nueva aventura familiar. “Momo viene en unos días, tranquilos”, agregó luego Jimena, adelantándose a las consultas que seguramente surgirían ante la ausencia de su hijo mayor.