Jimena Barón y Tomás Palleiro compartieron su primer mundial junto a Arturo: las tiernas fotos en Dallas

Con ganas de regalarse otro viaje y sumarse a la hinchada que alienta a La Scaloneta, Jimena Barón viajó junto con su pareja, Matías Palleiro, y su pequeño hijo, Arturo, rumbo a los EE.UU. “Cada día te quiero más ¡Que lujo ser argentino!”, posteó la actriz en su Instagram, junto a una serie de fotos de su paso por el AT&T Stadium, donde la Selección Nacional obtuvo su victoria por 2-0 contra Austria.

Jimena Barón y Tomás Palleiro con su bebé Arturo

“¡Allá vamos!”, había adelantado Jimena, quien el 14 de junio celebró el primer añito de su bebito. La Copa del Mundo se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, razón por la que Barón, como muchos argentinos, armó valijas con destino a Miami, primera escala de esta nueva aventura familiar. “Momo viene en unos días, tranquilos”, agregó luego Jimena, adelantándose a las consultas que seguramente surgirían ante la ausencia de su hijo mayor.