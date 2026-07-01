Jimena Barón mostró la confusa conversación con su hijo, Momo, antes que viaje al Mundial y causó furor

Jimena Barón compartió un momento familiar junto a Momo que rápidamente se convirtió en tema de conversación. La artista mostró cómo una charla simple puede transformarse en una situación divertida, marcada por la espontaneidad del adolescente y la complicidad entre ambos. El intercambio se dio en medio de una etapa escolar importante para el pequeño, que atraviesa nuevos desafíos académicos y se está preparando para reencontrarse con su madre en Estados Unidos y seguir juntos el avance del Mundial.

Confusa y divertida: Jimena Barón causó furor con un mensaje de su hijo, Momo, antes de que viaje al Mundial

Jimena Barón volvió a conquistar a su público con una situación cotidiana que rápidamente se transformó en tema de conversación. La actriz compartió el diálogo que mantuvo con su hijo Morrison, más conocido como Momo, luego de que rindiera el examen de ingreso para la escuela secundaria. El adolescente no había viajado junto al resto de la familia al Mundial 2026 porque debía cumplir con esta responsabilidad. Una vez finalizada la evaluación, la artista quiso saber cómo le había ido y recibió una respuesta que generó risas.

Jimena Barón y Momo

A través de sus redes sociales, la cantante mostró el diálogo que estaba manteniendo con el niño, donde él explicó cómo se sintió durante la prueba y dejó frases que se viralizaron rápidamente. “Es así, mirá. Eran cuatro ejercicios. Tres estoy seguro que los hice bien... Bah, no. Dos estoy seguro que los hice bien. Uno estoy medio seguro y el otro, no sé directamente”, confesó. Su forma de expresarse hizo que el momento se destacara, mostrando la naturalidad con la que suele hablar con su madre.

En la misma línea, Momo agregó que, a pesar de las dudas, se fue conforme con el resultado. “Igual siento que los hice bien, pero no sé. No siento que me haya ido mal, pero en Matemáticas me fue mejor”, comentó. Ante esa explicación, Jimena Barón reaccionó con humor y le lanzó una frase irónica: “¿Estás acaso en el colegio correcto?”. La conversación continuó con el pequeño detallando qué fue lo que más lo complicó durante el examen.

Posteo de Jimena Barón

“No, mamá, no digo eso. Yo estudié para Lengua porque pensé que iba a ser todo de esa materia, pero uno de los ejercicios era de mitología griega. Eso fue lo que me cagó”, expresó con total sinceridad. Antes de cerrar el intercambio, el hijo de la modelo se mostró optimista y dejó en claro que confía en el resultado. “Pero bueno, no importa, porque algo sabía”, concluyó. El diálogo reflejó la complicidad entre madre e hijo y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.

Jimena Barón mostró la sorpresa que le preparó a Momo para ir al Mundial juntos

Días atrás, Jimena Barón había compartido otro instante familiar que emocionó a sus seguidores. En el marco del cumpleaños de su hijo menor, Arturo, mostró imágenes de la celebración íntima y reveló el regalo especial que ella y su pareja, Matías Palleiro, le prepararon para Momo. El adolescente, que no había podido viajar desde el inicio por sus compromisos escolares, recibió una sorpresa que lo llenó de entusiasmo.

La grabación dejó entrever que el obsequio consistió en los pasajes para viajar al Mundial 2026 y reencontrarse con el resto de la familia una vez que terminara el curso de ingreso y rindiera sus exámenes. La noticia fue recibida con alegría por el adolescente, quien finalmente podrá sumarse a la experiencia junto a su madre, su hermano y el empresario. La decisión de esperar a que él cumpliera con sus responsabilidades académicas antes de viajar reforzó la importancia que la familia le da a los estudios.

Por su parte, Jimena Barón destacó que esta sorpresa también se convirtió en un incentivo para que Momo pudiera disfrutar de un evento único después de haber completado una etapa importante en su vida escolar. Con este gesto, mostró cómo logra equilibrar su carrera artística con los momentos familiares, compartiendo situaciones que reflejan tanto la cotidianeidad como las grandes experiencias. La combinación de humor, espontaneidad y afecto en sus publicaciones mantiene a sus seguidores atentos a cada detalle de su vida.

Jimena Barón, Momo, Matías Palleiro y Arturo

Jimena Barón protagonizó una situación familiar con Momo que se destacó por la espontaneidad del intercambio. La actriz dejó ver cómo los momentos simples pueden transformarse en instancias que llaman la atención, especialmente cuando se relacionan con etapas importantes en la vida escolar del adolescente. El episodio mostró la complicidad entre ambos y la forma en que la familia acompaña cada paso, generando un relato que combina humor y cotidianeidad.

VDV