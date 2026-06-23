Así es la casa de Jimena Barón en Nueva York: cocina minimalista, comedor rústico y habitación XL

Jimena Barón viajó a Estados Unidos para acompañar a la Selección Argentina durante el Mundial 2026. Tras presenciar el partido frente a Austria en Dallas junto a Matías Palleiro, su hijo Arturo y la mamá de su pareja, la artista decidió continuar el viaje en Nueva York, donde se instaló en un departamento que ya había elegido en visitas anteriores.

Jimena Barón y Matías Palleiro

A través de sus redes sociales, Jimena Barón compartió imágenes de la propiedad y mostró algunos de sus espacios más destacados: "Repitiendo casa en NY pues es espectacular", escribió junto a una serie de fotografías que permitieron conocer desde la cocina hasta los dormitorios del lugar que funciona como base para sus días en la ciudad.

Una cocina con personalidad y un comedor lleno de calidez

Uno de los ambientes que más llamó la atención fue la cocina de la casa que hospeda Jimena Barón, que combina una estética sencilla con detalles que aportan personalidad. Los azulejos rosas se convierten en los protagonistas del espacio y contrastan con los electrodomésticos blancos, generando una imagen luminosa y armoniosa.

El comedor de la propiedad transmite una atmósfera cálida y familiar. La mesa de madera oscura y las sillas a juego aportan un estilo más rústico que se integra perfectamente con el resto de la decoración. Además, una amplia ventana permite el ingreso de abundante luz natural, convirtiendo al ambiente en uno de los rincones más acogedores de la vivienda.

Dormitorios funcionales y una estadía pensada para la familia

La propiedad en la que se hospeda Jimena Barón cuenta con habitaciones sencillas y cómodas, ideales para una estadía familiar. Uno de los dormitorios tiene dos camas individuales con ropa de cama blanca y cortinas azules, mientras que otro presenta una única cama individual y pisos de madera que aportan calidez al espacio.

Jimena Barón

Lejos de mostrar una vivienda lujosa o recargada, el departamento se destaca por su practicidad y confort. Incluso en algunas imágenes podían verse las valijas todavía sin desarmar, reflejando el ritmo relajado de las vacaciones. Desde allí, Jimena Barón, Matías, Arturo y la mamá de él disfrutan de sus días en Nueva York, entre paseos por Manhattan, momentos en familia y nuevas experiencias en una de las ciudades más visitadas del mundo.