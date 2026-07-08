Jimena Barón sorprendió a su hijo, Momo, tras la victoria de la Argentina: qué le regaló

Jimena Barón sorprendió a su hijo Momo tras el triunfo de la Argentina ante Egipto. La artista, que se encuentra viviendo el Mundial 2026 junto a su familia, dejó ver el inesperado regalo para su primogénito y causó revuelo en redes sociales. Fiel a su estilo, decidió agasajarlo de una manera muy especial que quedó registrado en el video que subió a su cuenta.

La sorpresa de Jimena Barón para su hijo Momo en pleno Mundial 2026

Jimena Barón volvió a emocionar a sus seguidores con un tierno momento familiar que compartió en Instagram. Luego de presenciar la victoria de la selección argentina frente a Egipto en Atlanta por el Mundial 2026, la cantante decidió sorprender a su hijo, Momo, con un particular regalo.

Mientras la familia se preparaba para continuar su recorrido rumbo a Kansas, donde la Albiceleste disputará su próximo partido frente a Suiza, Jimena Barón organizó una divertida puesta en escena junto a su pareja, Matías Palleiro, para mantener en secreto el verdadero destino. "Agradeciendo a una supuesta Aerolínea para darle un sorpresón a Momo. Allá vamos a hacer tiempo para volar a Kansas", escribió Jimena al compartir el video del momento.

Jimena Barón junto a Momo

En el clip puede verse cómo tanto ella como Matías Palleiro le explican al pequeño de 12 años que una aerolínea les había regalado los pasajes y que debía grabar un video de agradecimiento. Sin embargo, el plan comenzó a desmoronarse cuando mencionaron el supuesto nombre de la empresa: "Figga Citah".

Lejos de creer la historia, Momo reaccionó con rapidez y, entre risas, miró fijamente a su mamá para decirle: "¿Cómo que Figga Citah? Me están boludeando". La ocurrencia del nene provocó carcajadas en toda la familia y dejó en evidencia que había descubierto que algo no cerraba.

A pesar de sus sospechas, Momo continuó con el supuesto agradecimiento frente a la cámara pero cuando llegó el turno de Jimena Barón, la actriz no pudo seguir ocultando la sorpresa. Entre risas, se acercó junto a Matías Palleiro y el pequeño Arturo, el hijo que tienen en común, para revelar la verdadera noticia. "¡Nos vamos a Disney!", gritó la pareja al mismo tiempo.

La reacción de Momo, el hijo de Jimena Barón, al saber que viajará a Disney con su familia

La reacción de Momo fue inmediata. Con una expresión de absoluto asombro, apenas pudo preguntar: "¿Cuándo?". Sin dejar lugar para más misterio, Jimena Barón respondió con entusiasmo: "Ahora". En cuestión de segundos, el adolescente se mostró con una enorme sonrisa y visiblemente emocionado.

La escena quedó grabada en un video cargado de complicidad y alegría que, como era de esperarse, cosechó una lluvia de "likes" y cientos de mensajes. Los seguidores de Jimena Barón destacaron la espontaneidad de Momo y la divertida manera que encontró ella para darle una noticia tan especial a su primogénito.

Jimena Barón junto a sus hijos y su pareja, Matías Palleiro

De esta manera, Jimena Barón sorprendió a su hijo, Momo, tras la victoria de la Argentina frente a Egipto. La compositora le regaló un viaje a Disney y reveló que allí hará "tiempo" para volar a Kansas, donde la selección jugará contra Suiza por los cuartos de final en el Mundial 2026. Además, dejó en evidencia una vez más el estrecho vínculo que mantiene con el pequeño, con quien suele compartir divertidos momentos cotidianos en las redes sociales.