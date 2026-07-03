La inesperada sorpresa de Jimena Barón para recibir a su hijo, Momo, en Miami  

Jimena Barón siempre encuentra la manera de sorprender a su hijo Momo, fruto de su relación pasada con Daniel Osvaldo. Fiel a su estilo, la cantante registró el desopilante reencuentro con su primogénito en Estados Unidos y llamó la atención de los usuarios de las redes.

Risas y disfraces: el original recibimiento de Jimena Barón a su hijo Momo en Miami

Después de quedar en el centro de la escena por las críticas que recibió al viajar al Mundial 2026 junto a Matías Palleiro y su hijo menor, Arturo, pero sin Morrison, Jimena Barón volvió a captar la atención de sus seguidores. Esta vez fue por la inesperada bienvenida que organizó para su hijo mayor cuando finalmente llegó solo a Miami.

Días atrás, la cantante había explicado en sus redes sociales por qué Momo no había viajado con ellos desde un principio. Ante los cuestionamientos de los internautas, la artista aclaró que el adolescente, de 12 años, debía cumplir con sus compromisos escolares antes de sumarse al viaje. "Tienen que entender que Morrison tiene ya 12 años y está haciendo el ingreso al secundario. Entonces, ya no es un nenito, que falta y no hay problema, tiene que hacer el ingreso", explicó.

Jimena Barón junto a Matías Palleiro y su hijo Arturo

Además, Jimena Barón remarcó que su hijo atraviesa una etapa de mayores responsabilidades académicas. "Está cursando ya en el secundario un día de la semana, entonces tiene responsabilidades. Ya no es un viva la pepa", sostuvo. Sin embargo, una vez finalizadas esas obligaciones, Morrison emprendió viaje hacia Estados Unidos para reencontrarse con su mamá y disfrutar juntos de unos días en Miami. Lo que no imaginaba era que Jimena Barón y Matías Palleiro habían preparado un recibimiento muy especial.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió el divertido video del momento en que Momo salió del aeropuerto sin sospechar que estaba siendo filmado. "Momo mira porque una persona lo graba pero es una persona que no conoce, pues no comprende qué está pasando", escribió mientras mostraba las imágenes en su cuenta de Instagram.

Jimena Barón y su hijo Momo

En el video se puede ver al adolescente caminando con un look urbano, su valija y una mochila, observando con desconcierto a dos personas disfrazadas de dinosaurios que se acercaban a saludarlo. Jimena Barón también reveló un detalle que volvió aún más especial el reencuentro: "Viajó con asistencia, pues viajó solo por primera vez", contó, orgullosa del paso que dio su hijo.

La reacción de Momo al ver a su mamá Jimena Barón disfrazada de dinosaurio en el aeropuerto

Segundos después llegó el momento más esperado. Momo descubrió que detrás de los enormes disfraces estaban nada menos que Jimena Barón y Matías Palleiro, quienes estallaron de risa al ver su reacción. Lejos de emocionarse, el adolescente respondió con la mezcla de vergüenza y ternura típica de su edad. "Para, mamá, no, por favor", se lo escucha decir mientras intentaba procesar la inesperada escena.

Finalmente, el pudor dio paso a un cálido abrazo entre madre e hijo, que selló el emotivo reencuentro después de varios días separados. Entre risas, los tres celebraron la sorpresa, que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de las redes sociales. Con el humor que heredó de su mamá, Momo cerró el divertido clip con una frase que desató las carcajadas de los usuarios: "Aunque me encantó la sorpresa, no la vuelvan a hacer nunca más".

De esta manera, la inesperada sorpresa de Jimena Barón para recibir a su hijo, Momo, en Miami se convirtió en lo más viral de las redes sociales y terminó con las críticas que generó su ausencia en el Mundial 2026. El original reencuentro entre madre e hijo estuvo cargado de humor, complicidad y mucho cariño como tantos otros momentos juntos.