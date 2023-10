Joaquín Furriel se encuentra viviendo un gran presente laboral y está promocionando su nueva película, "El Duelo". Pero eso no es todo, ya que recientemente el actor también confirmó su noviazgo con Guillermina Valdés.

Ahora el artista visitó "Noche al Dente", el ciclo que conduce Fer Dente en América TV, y una de las preguntas lo descolocó, porque tenía que ver con Nicole Neumann y una polémica anécdota.

Imagen reciente de Joaquín Furriel.

El conductor del programa quiso saber sobre el incómodo momento que vivieron ambos hace varios años al grabar juntos una escena de "Jesús, El Heredero", y Joaquín decidió contar que pasó, porque ya lo había explicado ella.

Con humor, Joaquín Furriel detalló: "Cuando vino Nicole Neumann a actuar, me dio un beso real y no de ficción... Cuando terminó la toma le dije que no hacía falta usar la lengua". Por último, el actor reveló: "A mí me enseñaron lo mismo y le expliqué cómo se besa en ficción".

Qué dijo Joaquín Furriel sobre su relación con Guillermina Valdés

En una reciente entrevista, el actor reveló cómo conoció a la modelo: “Nos conocimos en Lollapalooza y después nos empezamos a seguir en esto que hacemos ahora, con Instagram. Hace cinco meses que nos conocemos. Nos pareció que era un buen momento para romper un poco ese cascarón que armamos, que nos vino muy bien durante tantos meses para conocernos tranquilos y sin ninguna opinión del afuera”.

Además, Joaquín Furriel destacó la admiración que siente por Guillermina Valdés: “Ahora soy fan y admiro mucho a las mujeres que tienen cuatro hijos. Lo estoy conociendo de otra manera. Yo apenas puedo con una, y le puse mucha garra. Así que siento una gran admiración por Guille. Muchísima admiración. Me da fascinación: estoy un paso más. Hay que ser madre de cuatro en estos tiempos".

J.C.C