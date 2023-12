Luego de dos años trabajando en LN+, Jonatan Viale quedó desvinculado de la señal por decisión del directorio de la empresa. El encargado de confirmar la noticia fue Jorge Rial, quien además aseguró que los directivos no estaban a gusto con su estilo ni con sus editoriales.

Desde su programa radial "Argenzuela", el periodista detalló: "Fuentes importantes me dicen: 'Se le terminó el contrato y el directorio tomó la resolución de no renovárselo'. Cuando les pregunto el porqué, me responden: 'Porque no lo querían más'. Drástico".

Imagen reciente de Jonatan Viale.

Además, Rial recordó el intento fallido de Viale de pasarse a TN y sus cruces con un colega del canal: "Tenía roces con Feinmann. Hubo épocas en donde no hacían pases, después los hacían; después se chicaneaban, sobre todo Feinmann a Joni".

Jonatan Viale en +Realidad.

Recordemos que Jonatan Viale se hace cargo desde febrero del 2021 del ciclo +Realidad, sin embargo, la fuerte decisión del directorio no sorprendió a sus colegas del canal, teniendo en cuenta sus constantes peleas con Eduardo Feinmann.

La denuncia que Marcelo Tinelli le realizó a Jonatan Viale

Muchos usuarios de las redes comentaron que el problema legal que protagoniza el periodista junto al conductor también podría ser una de las razones de su desvinculación del canal. Recordemos que el presentador del Bailando 2023 llevó a Viale a la Justicia por vincularlo con el juego clandestino y el narcotráfico.

Además, Marcelo Tinelli justificó recientemente la denuncia que realizó contra Jonatan Viale en una entrevista: "Será un tema que lo va a resolver la Justicia. Es la primera vez que le hice un juicio a alguien, nunca en mis casi cuarenta años de carrera le hice un juicio a nadie. Han tenido absoluta libertad de expresión para decir cualquier cosa. Lo que pasa es que hay algunas acusaciones que están fuera de lugar y me parece que no las podés hacer libremente, me parece que eso mismo está bueno, que lo dirima la justicia".

J.C.C