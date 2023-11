Laura Ubfal reveló recientemente que el abogado de Marcelo Tinelli, Osvaldo Pereyra, se presentó en el Juzgado Civil Número 72 para demantar en nombre del conductor a Jonatan Viale, y para pedirle a LN+ que exponga los videos en donde habla sobre él ante la justicia.

Esta es una demanda multimillonaria por “daños y perjuicios” tanto contra el periodista como contra el medio y Tinelli incluso afirmó que si gana el juicio, donará todo el dinero recaudado al Hospital Garrahan.

Imagen reciente de Marcelo Tinelli.

Todo comenzó cuando Jonatan Goldfarb realizó una polémica editorial el lunes 2 de octubre en su programa “Más Realidad”, que se trasmite en LN+, y habló sobre el famoso biaje de Insaurralde y Clérici. Mientras hablaba sobre el tema, Viale trató a Marcelo de “corrupto” y “narcotraficante”.

Jonatan Viale junto a su pareja.

La demanda de Marcelo Tinelli contra Jonatan Viale ya esta presentada ante la justicia y Carlos Monti reveló que no es la primera vez que el conductor decide hacerle un juicio a un periodista. Además, Monti aseguró que Viale no se enteró de la citación y por eso no fue, lo que causó que deban ir directo a juicio.

Qué dijo Jonatan Viale sobre Marcelo Tineli en “Más Realidad”

Todo comenzó cuando el periodista recordo en vivo la presencia de Martín Insaurralde en la pista del Bailando en el 2014, cuando su expareja Jésica Cirio era participante del reconocido certamen. En ese momento Viale aseguró que Tinelli habría recibido algún dinero por recibirlo.

Pero eso no fue todo, ya que desde su ciclo de LN+, Jonatan Viale cuestionó a Marcelo Tinelli al aire: "¿Va a contar algún día Tinelli cuánto dinero recibía de Lomas de Zamora para llevar a Insaurralde?", y agregó sin filtros: "Es un sistema corrupto (...) presentadores de TV corruptos".

J.C.C